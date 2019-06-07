Истории картин о ВОВ: белорусский Сусанин и беременная партизанка, погибшая в бою

Зверства гестаповцев, драмы лагерей, подвиги и будни партизан. В широких мазках и приглушённых красках – тревога и боль, страх и желание победить. А всё потому, что авторы этих полотен сами пережили войну. Из-под их кисти оживают реальные истории и лица. Один из них «Бой за Пышно» Николая Обрыньбы.

Татьяна Политыко, заведующий сектором методической работы научно-просветительского отдела Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Война застала, когда он готовился сдавать дипломную работу, художника, но тем не менее он записался в отряд народного ополчения. Он был пленён под Вязьмой в тяжелых боях, а потом он бежал из плена и оказался на территории Беларуси в партизанском отряде. Было написано в 1943 году, когда наши партизаны из бригады Дубова Витебской области освободили эту деревню. Молния освещает этот момент.

Забрала война и братьев Цубов. Их подвиг сделали бессмертным Май Данциг и Абрам Кроль. Художники мастерски изобразили характер белорусского Ивана Сусанина и наступление карателей на деревню Навины. Михаила застрели сразу. Он отказался указать дорогу на партизан. Иван же увёл гитлеровцев лесными тропами в болото. Екатерина Жук, научный сотрудник отдела научно-просветительской работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Они оказались в ловушке, и они, конечно, озверели и тут же расстреляли Ивана Цубу. Сами оказались окружённые со всех сторон и были уничтожены подоспевшими партизанами. Ему было чуть больше 70 лет. Деревня Навины Солигорского района была переименована в Цубы.

Напряжённые плечи, пронзительный взгляд. В батальных сценах нет лишних деталей. Многих бойцов по службе Иван Стасевич зарисовывал в блокнот, оттого образы так эмоциональны и живы.

Война застала его в 12! Но юноша не растерялся, стал рисовать в стенгазетах и поднимать боевой дух, влился в ряды партизан и дошел до Берлина. Крик в душе можно услышать вместе с героями сына полка.

Татьяна Политыко:

Уже в студенчестве написал картину про выход партизан из болота. В качестве главной героини он использовал образ своей хорошей знакомой. Вот эта Жанна-Мария выходила его когда-то раненого, но она влюбилась в командира отряда, забеременела. Когда они шли на прорыв, командир приказал ей уйти, но она не послушалась, хотела тоже помогать всем и погибла в этом бою.

Сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны хранится более 500 картин. Большинство из них – зеркало оккупационной жизни. Посреди затяжных боёв семейные трагедии, понятные каждому третьему белорусу.

Татьяна Политыко:

Романов – художник, который получил своё образование ещё до войны. Картина «В поисках сына» написана в 1945 году. Она отражает сюжет, когда мать понимала, что среди этих пленных за колючей проволокой может быть её сын. Они ползли, хотя было запрещено подходить к этой колючей проволоке в лагерях, они всё равно на свой страх шли, искали своих сыновей. Если находили, то они помогали другим, надеясь на то, что кто-то поможет и их сыну.