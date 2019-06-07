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Праздник музыки и лирики. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открылся в Молодечно

07 июня 2019 07:54
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Новости Беларуси.  Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2019» откроется 7 июня под залпы салюта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник музыки и лирики включает в себя творческие конкурсы молодых исполнителей, выступления звезд эстрады и классических жанров, а также множество развлекательных площадок для детей и взрослых.

Праздник музыки и лирики. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открылся в Молодечно-1

Праздник музыки и лирики. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открылся в Молодечно-3

В 2019 году форум посвящен Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Отметим, что фестиваль в Молодечно, который демонстрирует всю полноту национального искусства, проводится в 19-й раз. У истоков его создания стоял народный артист Беларуси Михаил Финберг. Под его управлением и сегодня состоится выступление Национального академического концертного оркестра.

Праздник музыки и лирики. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открылся в Молодечно-6

Праздник музыки и лирики. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открылся в Молодечно-8

Праздник музыки и лирики. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открылся в Молодечно-10

Праздник музыки и лирики. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открылся в Молодечно-12

Праздник музыки и лирики. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открылся в Молодечно-14

# Фестиваль # Культура # Фотофакт

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