Праздник музыки и лирики. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открылся в Молодечно

Новости Беларуси. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2019» откроется 7 июня под залпы салюта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник музыки и лирики включает в себя творческие конкурсы молодых исполнителей, выступления звезд эстрады и классических жанров, а также множество развлекательных площадок для детей и взрослых.

В 2019 году форум посвящен Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Отметим, что фестиваль в Молодечно, который демонстрирует всю полноту национального искусства, проводится в 19-й раз. У истоков его создания стоял народный артист Беларуси Михаил Финберг. Под его управлением и сегодня состоится выступление Национального академического концертного оркестра.