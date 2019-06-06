«Такие движения, откуда это – с неба?!» Как танцуют котчинскую кадриль

Котчинская кадриль – бренд Мостовского района. Динамичный танец объединяет всех жителей, разные возраста и профессии. Под скрипку и баян пляшут семьями, сливаясь в извилистые ручейки.

Александр Ламако:

Мой папа и вот старший брат танцевал, мне он тоже понравился и решил тоже потанцевать.

Галина Шелестович, аккомпаниатор:

У меня четверо внуков научились танцевать, этот танец – вдохновение. Сама себе думаю не раз, кто мог придумать?! Понимаете, такие движения, не знаю, откуда это – с неба?! Людмила Василевская родом из деревни Котчино. Именно там появилась зажигательная кадриль, как давно никто не скажет. Но ещё её прадеды после тяжелых полевых работ отплясывали всю ночь. Менялись парами и находили свою половинку.

Людмила Василевская, заместитель директора по идеологической работе мясокомбината:

Этот танец – о любви. Там было много колен, и в этот момент он бежит, ищет эту девушку, которая первая стоит, чтобы вывести её и показать, как нужно потанцевать польку.

Этот танец разворачивается, как сценарий. Только представьте, раньше в нем было 24 элемента и длился он больше часа. Но однажды в 1970 году во время областного смотра фольклора мостовчан попросили выступить на телевидении. Так, народные пляски сократили вдвое. Кадриль, конечно, непроста, но слишком хороша, чтобы не попробовать. Дмитрий Ткаченко, местный житель:

Вот с работы я прихожу, этот танец даёт бодрое настроение.

Вот и в эти выходные на празднике в Больших Озерках публика ждала народный хит с нетерпением. Людмила Василевская:

Этот танец надо сохранять, чтобы люди были добрее.