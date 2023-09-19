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«Дыяменты Нясвiжскага краю». В районном центре культуры проходит выставка-ярмарка

19 сентября 2023 08:27
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Новости Беларуси. Инкрустация соломкой, букеты из пенных роз и замысловатые мягкие игрушки. Необычный арт-базар развернулся в Несвижском районном центре культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дыяменты Нясвiжскага краю». В районном центре культуры проходит выставка-ярмарка-1

Около сотни изделий представил местный народный клуб мастеров. Все работы выполнены в различных техниках и направлениях. Это сумки из бисера и кожи, деревянные шкатулки, украшения из глины и других материалов. Представлено также тончайшее кружево ручного плетения. К слову, клуб умельцев работает уже второй десяток лет. Свой творческий потенциал здесь раскрывают около 40 человек разных возрастов и профессий.

«Дыяменты Нясвiжскага краю». В районном центре культуры проходит выставка-ярмарка-4

Виктория Лукашевич, руководитель народного клуба мастеров «Дыяменты Нясвiжскага краю» Несвижского районного центра культуры:
Радует то, что наши мастера участвуют не только в наших районных мероприятиях, а также принимают участие, приглашаются на различные областные и республиканские. Мастерами проводится огромное количество мастер-классов, чтобы передавать свой опыт нашему будущему поколению. Выставки наши обычно носят такой тематический характер: к Новому году – рождественская выставка, пасхальная. Это выставки, которые имеют большой масштаб.

«Дыяменты Нясвiжскага краю». В районном центре культуры проходит выставка-ярмарка-7

Арт-базар будет работать до середины октября. Выбрать аксессуар от несвижских мастеров и проникнуться творческой атмосферой могут все желающие.

# Творчество # Культура # Фотофакт

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