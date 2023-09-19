«Дыяменты Нясвiжскага краю». В районном центре культуры проходит выставка-ярмарка

Новости Беларуси. Инкрустация соломкой, букеты из пенных роз и замысловатые мягкие игрушки. Необычный арт-базар развернулся в Несвижском районном центре культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около сотни изделий представил местный народный клуб мастеров. Все работы выполнены в различных техниках и направлениях. Это сумки из бисера и кожи, деревянные шкатулки, украшения из глины и других материалов. Представлено также тончайшее кружево ручного плетения. К слову, клуб умельцев работает уже второй десяток лет. Свой творческий потенциал здесь раскрывают около 40 человек разных возрастов и профессий.

Виктория Лукашевич, руководитель народного клуба мастеров «Дыяменты Нясвiжскага краю» Несвижского районного центра культуры:

Радует то, что наши мастера участвуют не только в наших районных мероприятиях, а также принимают участие, приглашаются на различные областные и республиканские. Мастерами проводится огромное количество мастер-классов, чтобы передавать свой опыт нашему будущему поколению. Выставки наши обычно носят такой тематический характер: к Новому году – рождественская выставка, пасхальная. Это выставки, которые имеют большой масштаб.