Звуки белорусской дуды словно погружают в гипноз. Познакомились с единственным носителем мастерства в Могилёвской области

Новости Беларуси. Ее называют этническим космосом и жемчужиной народной культуры. Белорусская дуда вошла в почетный список нематериальных историко-культурных ценностей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь, уже официально, музыкальный инструмент в золотой шкатулке наследия. Всего в стране около трех десятков дударов. С единственным носителем уникального мастерства в Могилевской области познакомилась Юлия Мычка.

Ее настроение меняется с помощью всего одной капли воска, а непривычные звуки словно погружают слушателя в музыкальный гипноз. Такая вот медитация по-белорусски в Могилевской области пока доступна только жителям Осиповичского района. В сельском доме культуры агрогородка Вязье белорусская дуда стала первой скрипкой и теперь не только сопровождает важные праздники, но и выезжает на гастроли. Хозяин редкого инструмента и одновременно заведующий местным сельским клубом Николай Забавский пока единственный в регионе дудар. Невероятно, но факт: народный инструмент белорусы до сих пор воспринимают как диковинку.

Николай Забавский, заведующий Вязьевским сельским клубом:

Гэта заўсёды – увага: ого, нешта незвычайнае, трэба паглядзець, трэба паслухаць. Слушайте все – па-руску кажучы. Асноўнае – гэта мех, на гуся ён падобны, праўда? І вось гэта жалейка, каторая іграе, гэта бурдон, гук, па-іншаму называецца. Ён адзін гук толькі можа іграць. І сапель – сюды дуць, надуваць. Вось і ўсё – канструкцыя простая.

Инструмент уводит еще к славянским мифам и сам наделен сакральным смыслом. Он сопровождал белорусов в самые важные моменты жизни – от крестин до свадьбы. Один из таких красивых свадебных обрядов решили возродить в Вяземском сельском клубе.

Чтобы собрать и сохранить наследие предков, участники ансамбля «Вязанка» исколесили весь район. Расспрашивали старожилов, искали информацию в музеях. Было решено, что в обряде не будет ни капли бутафории. 50 метров льняной ткани превратили в 11 невероятных костюмов с ручной вышивкой. Дело оставалось за дудой. Николай Забавский:

Замест таго, каб паехаць у круіз па Заходняй Еўропе, я ўзяў тыя грошы, знайшоў майстра, які зрабіў мне гэты музычны інструмент. І пачаў з ім знаёміцца, потым пачаў на ім пакрыху іграць.

В сольном репертуаре Николая Забавского есть много народных мотивов, которые он исполняет на редком музыкальном инструменте. А вот быть на вторых ролях дуда явно не привыкла. Потому подобрать народную песню, которая ляжет на ее необычное звучание, нелегко. Но в ансамбле не побоялись экспериментов и общий язык с капризной жалейкой нашли.

Юлия Мычка, корреспондент:

Как оказалось, белорусская дуда – дама капризная. Даже при большом усилии хозяина может сохранять молчание. Боится сглаза. А еще чувствует энергетику, которая исходит от зрителей.

Инна Балавнева, заместитель директора Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы:

Задача областного центра народного творчества – всячески содействовать популяризации и сохранению нематериального культурного наследия Республики Беларусь. С этой задачей мы будем справляться и содействовать тому, чтобы у Николая Георгиевича появились ученики именно из числа молодежи, для того чтобы научиться играть на этом инструменте.

Сегодня дударская традиция живет в Гродненской, Витебской, Могилевской и Минской областях. Около 30 активных мастеров и музыкантов являются носителями уникальной белорусской культуры.