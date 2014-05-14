Искусство - в массы! Действующие выставки под открытым небом в Минске

Новости Минска. Тысячелетняя история любимого края словно уместилась на ладони. К красивейшим местам Беларуси можно дотянуться рукой, стоит лишь замедлить шаг.

Никаких музейных стен, только чистое небо. Столичный Парк имени Челюскинцев снова предлагает минчанам прикоснуться к прекрасному.

Фотовыставка «Спадчына Беларусi» включила в себя более полусотни работ, переносящих нас к великолепным архитектурным формам.

Авторы этих уникальных фотоснимков радуют уже почти 10 лет. Кстати, говорят, что их альбомы есть в коллекции у королевы Великобритании и самого Папы Римского.

Искусство - в массы! Отправляемся стать чуточку ближе с современным белорусским творчеством. Авторами работ на площади Якуба Коласа на этот раз стали и начинающие живописцы и графики: Казимир Малевич и Марк Шагал любезно уступили молодым экспозицию на площади.

Отправляемся в столичный Парк Горького. На заборе городского оазиса притаилось искусство! Если быть предельно осторожными, возможно, вам даже удастся дотронуться…

«Заборные» выставки уже давно стали жемчужиной Минска. По путеводителю из живописи и фотографии и минчане, и гости столицы, готовы гулять вечно, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.