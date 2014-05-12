Интересные факты из жизни Сальвадора Дали

Новости мира. Счастье и романтика, безумие и рок, мистика и всемирная известность, скандалы и сенсации - все это сопровождало жизнь Сальвадора Дали, одного из самых эпатажных художников в мире.

Его талант заставляет говорить о нем и по сей день. И вот мы и вспомним самые необычные факты из его жизни.

Для вдохновения Сальвадор Дали часть спал с ключом в руке. Сидя на стуле, он засыпал с зажатым между пальцами тяжелым ключом, который, падая, заставлял просыпаться и переносить приснившиеся образы на холст.

В один жаркий день, разглядывая кусок сыра «Камамбер», Дали придумал свое известное полотно «Постоянство памяти». В то время он всерьез озаботился теорией относительности Эйнштейна. Под ее впечатлением и написал произведение.

В картинах Дали очень много образов животных и насекомых. Мало кто знает, что с саранчу он ассоциировал со страхом, муравьев - с разрушением. Голову человека он часто изображал в виде улитки. Яйца же на картинах Дали обозначают надежду и любовь.

Будучи невероятно трудоспособным человеком, Дали снискал себе славу эксцентричным поведением, вызывающим видом и безумным взглядом. А на художественном рынке его работы поражали современников-коллекционеров и любителей искусства фантастическими ценами, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.