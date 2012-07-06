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Кульминация празднования 130-летия Янки Купалы – 7 июля в Вязынке

06 июля 2012 16:02
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Новости Беларуси. На родине Янки Купалы в Вязынке 7 июля прошел традиционный праздник  поэзии. 130 лет со дня рождения  белорусского песняра отмечают выставкой народных ремёсел стихами и песнями.

Олег Жук, копозитор, автор-исполнитель:
У меня написано более 50 песен на стихи Янки Купалы.

Не заросла народная тропа и к самому дому, где в ночь на Купалье родился классик.  Аутентичные вещи 19-го века для мемориальной комнаты собирали по окрестным деревням. Самые же ценные подарила легендарная «тетя Владя». В 48-ом вдова Купалы создала в доме семьи Луцевичей первую экспозицию. Сегодня в фондах музея-заповедника более тысячи экспонатов – фотографий, зарисовки, переписка.  За год здесь побывало сто тысяч человек, сообщили в програме Новости «24 часа» на СТВ.

На малую родину первого народного поэта Беларуси за вдохновением и воспоминаниями приехали и его родственники.

Нина Пономаренко, внучатая племянница Янки Купалы:
Когда мы были маленькими, в доме были утренники, вечера, на которых читали стихи.  Уже в том возрасте мы понимали, что должны в себе искать творческие таланты, проявлять себя.

В Вязынке прошла общенациональная  акция «Чытаем Купалу разам». Несмотря на изнуряющую жару все места у сцены были заняты.

Станислав Володько, член Союза Писателей Беларуси (Латвия):
Это настоящий праздник, который объединяет всех белорусов. Это праздник души, который проходит на высоком уровне.

# Культура # Юбилеи

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