Кульминация празднования 130-летия Янки Купалы – 7 июля в Вязынке

. На родине Янки Купалы в Вязынке 7 июля прошел традиционный праздник поэзии. 130 лет со дня рождения белорусского песняра отмечают выставкой народных ремёсел стихами и песнями.

Олег Жук, копозитор, автор-исполнитель:

У меня написано более 50 песен на стихи Янки Купалы.

Не заросла народная тропа и к самому дому, где в ночь на Купалье родился классик. Аутентичные вещи 19-го века для мемориальной комнаты собирали по окрестным деревням. Самые же ценные подарила легендарная «тетя Владя». В 48-ом вдова Купалы создала в доме семьи Луцевичей первую экспозицию. Сегодня в фондах музея-заповедника более тысячи экспонатов – фотографий, зарисовки, переписка. За год здесь побывало сто тысяч человек, сообщили в програме .

На малую родину первого народного поэта Беларуси за вдохновением и воспоминаниями приехали и его родственники.

Нина Пономаренко, внучатая племянница Янки Купалы:

Когда мы были маленькими, в доме были утренники, вечера, на которых читали стихи. Уже в том возрасте мы понимали, что должны в себе искать творческие таланты, проявлять себя.

В Вязынке прошла общенациональная акция «Чытаем Купалу разам». Несмотря на изнуряющую жару все места у сцены были заняты.

Станислав Володько, член Союза Писателей Беларуси (Латвия):

Это настоящий праздник, который объединяет всех белорусов. Это праздник души, который проходит на высоком уровне.