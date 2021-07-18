Председатель жюри о конкурсе «Витебск-2021»: человеку, который это заслуживает, дать толчок и уверенность

Филип Жмахер, председатель судейства, подчеркнул высокий уровень юных исполнителей. По итогам первого дня у него в фаворитах шесть человек. Всего же в детском конкурсе принимают участие представители 16 стран.

Филип Жмахер, председатель жюри 19-го Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021»:

Конечно, качество. Эмоциональное и вокальное качество исполнителя и то, чтобы человеку, который это заслуживает, дать толчок и уверенность, чтобы он дальше в своей жизни мог иметь, скажем, великолепное творчество.