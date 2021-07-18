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Председатель жюри о конкурсе «Витебск-2021»: человеку, который это заслуживает, дать толчок и уверенность

18 июля 2021 12:15
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Новости Беларуси. Жюри детского музыкального конкурса «Витебск-2021» 18 июля провело пресс-конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель жюри о конкурсе «Витебск-2021»: человеку, который это заслуживает, дать толчок и уверенность-1

Филип Жмахер, председатель судейства, подчеркнул высокий уровень юных исполнителей. По итогам первого дня у него в фаворитах шесть человек. Всего же в детском конкурсе принимают участие представители 16 стран.

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Председатель жюри о конкурсе «Витебск-2021»: человеку, который это заслуживает, дать толчок и уверенность-4

Филип Жмахер, председатель жюри 19-го Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021»:
Конечно, качество. Эмоциональное и вокальное качество исполнителя и то, чтобы человеку, который это заслуживает, дать толчок и уверенность, чтобы он дальше в своей жизни мог иметь, скажем, великолепное творчество.

# Славянский базар в Витебске-2021 # Культура # Филип Жмахер # Фотофакт

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