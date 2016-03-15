Ираклий Пирцхалава, певец: Всё свободное время я трачу на семью!

В заметках указано, что Вы российский певец и актёр с грузинским происхождением. Расскажите про Вашу семью, традиции и как это повлияло на Ваше творчество?

Ираклий Пирцхалава, певец:

В детстве пел. Солист хора. Музыкальная школа по классу скрипки. Позже возникла любовь к народной музыке. В последствии – к современной музыке. Любовь к музыке – становление как артиста.

Какие метаморфозы произошли в контексте творчества с учетом взросления, становления (вы уже семьянин)?

Ираклий Пирцхалава, певец:

После рождения детей, конечно, же все поменялось. Я – отец. Но не семьянин.

В моей семье я чувствую себя не музыкантом, не певцом, а в первую очередь – родителем. Это огромная ответственность.

Я счастлив, что у меня два прекрасных мальчика и я наслаждаюсь своим отцовством и получаю от этого колоссальное удовольствие. Всё свое свободное время я трачу на семью.

Траектория Вашего пути выбрана правильно?

Ираклий Пирцхалава, певец:

Трудные пути – да, бывают. Без них – никуда! Я занимаюсь своим любимым делом и моя работа мне абсолютно не в тяжесть, а в радость. А трудности скорее закаляют. Музыка, я думаю, всегда будет в моей жизни, потому что это часть меня.

Человеку свойственно взрослеть и я не хочу, как многие наши исполнители (дай Бог им здоровья, уважаю) быть до старости на сцене. Я, наверное, не из тех.

Молодёжи необходимо уступать. Это раз. Два – не готов к пластическим операциям. Я хочу стареть! Я хочу быть дедушкой, я считаю из меня очень клёвый дедушка может получиться (смеётся). Есть секреты и другие, но о них я не хочу говорить, это необходимо сделать, а не говорить об этом.