Поэт из страны детства: В Минске отметили День рождения Сергея Михалкова

Поэт из страны детства. На его стихотворениях выросли многие. Помните: «А у нас на кухне газ, а у вас?». «А у нас водопровод! Вот!». «Как у нашей Любы разболелись зубы…». «В доме восемь дробь один у заставы Ильича жил высокий гражданин по прозванью Каланча…». Помните этого знаменитого героя?

«Уважали дядю Степу за такую высоту. Шел с работы дядя Степа — видно было за версту…»

Сергей Михалков прожил долгую, а главное – счастливую жизнь. Он был многогранной личностью: поэтом, писателем, сценаристом, баснописцем, драматургом, военным корреспондентом и автором гимнов СССР и России. Его имя помнят и в наше время.

В рамках проекта «Сегодня дети, завтра – народ» из года в год открываются библиотеки имени Сергея Владимировича.

Так, в 2015 одна из них открылась в Минске.

Словакия, Ирландия, Россия, Осетия, а теперь уже и Беларусь. В 14 разных странах земного шара по сей день наслаждаются творчеством классика.

В белорусской столице на мероприятии, приуроченном ко дню рождения Михалкова, собрались те, кто ещё растёт на творчестве классика, те, для кого строки его стихов – уже воспоминания детства и те, кто знал поэта лично.

Писать Сергей Михалков начал в девять лет, а в пятнадцать он уже публиковался. Сегодня, как, впрочем, и в советские времена творчество Михалкова называют символом времени, а его произведения издаются на разных языках: в России и за рубежом, тиражом почти 300 млн. экземпляров.