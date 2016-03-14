Яркие «этюды души»: в мастерской художника Анатолия Кузнецова

Легкая, смелая кисть, мелодия цветов, сочетание различных фактур: уходящих или же приходящих ритмических движений – всё это есть в маленьких этюдах Анатолия Кузнецова. Но они – лишь отголоски больших картин.

В беспредметной живописи творца слышатся звуки птиц, шелест ветра. Ощущается мягкое свечение тепла. Мастеру удается даже окрасить воздух. Его душе близка природа. Родные деревенские места помогают набраться сил: физических и духовных.

Анатолий Васильевич создает особую реальность, которая оправдана его внутренними переживаниями. Жизнь – сама по себе искусство. Она способна дать необходимую подсказку. Важно её уловить.

То, что изображено на холстах Анатолия Васильевича, можно только почувствовать. Это некая атмосфера. Создавать таинство помогают искренность художника. Его труды – как молитвы.

Анатолий Кузнецов творит в тишине. Говоря словами мастера: «Громко не творится, громко –отдыхается!». В будни и в праздники рядом с ним та, которая способна вдохновлять и поддерживать.

Переступив порог мастерской Анатолия Кузнецова, ты словно оказываешься в другой реальности, которая поглощает и уносит в глубь самого себя. Здесь каждое полотно звучит, живёт и говорит.