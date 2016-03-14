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Яркие «этюды души»: в мастерской художника Анатолия Кузнецова

14 марта 2016 11:16
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Легкая, смелая кисть, мелодия цветов, сочетание различных фактур: уходящих или же приходящих ритмических движений – всё это есть в маленьких этюдах Анатолия Кузнецова. Но они – лишь отголоски больших картин.

Яркие «этюды души»: в мастерской художника Анатолия Кузнецова-1


Благодаря этюдам художник отдыхает – готовится к новым работам. Проще говоря – «расписывается». Они дают мастеру найти новые ходы и формы.

Яркие «этюды души»: в мастерской художника Анатолия Кузнецова-3


В беспредметной живописи творца слышатся звуки птиц, шелест ветра. Ощущается мягкое свечение тепла. Мастеру удается даже окрасить воздух. Его душе близка природа. Родные деревенские места помогают набраться сил: физических и духовных.

Яркие «этюды души»: в мастерской художника Анатолия Кузнецова-5


Анатолий Васильевич создает особую реальность, которая оправдана его внутренними переживаниями. Жизнь – сама по себе искусство. Она способна дать необходимую подсказку. Важно её уловить.

Яркие «этюды души»: в мастерской художника Анатолия Кузнецова-7

То, что изображено на холстах Анатолия Васильевича, можно только почувствовать. Это некая атмосфера. Создавать таинство помогают искренность художника. Его труды – как молитвы.

Анатолий Кузнецов творит в тишине. Говоря словами мастера: «Громко не творится, громко –отдыхается!». В будни и в праздники рядом с ним та, которая способна вдохновлять и поддерживать.

Переступив порог мастерской Анатолия Кузнецова, ты словно оказываешься в другой реальности, которая поглощает и уносит в глубь самого себя. Здесь каждое полотно звучит, живёт и говорит.

# Культура # Фотофакт # живопись # 2016 - Год культуры в Беларуси # Анатолий Кузнецов

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