Интрига скоро разрешится: 9 ноября на «Лістападзе» объявят победителей кинофестиваля

Только в конкурсе игрового кино в нем участвовало 12 лент, уже признанных на мировых кинофорумах. Впервые в Минске для обсуждения фестивальных картин собрались сразу шесть составов профессионального жюри.

Фильмы, где есть история, современность, чувства. Игорь Сукманов о кинофестивале «Лiстапад»

В 17.30 в кинотеатре «Москва» начнется церемония закрытия. Объявят обладателей «Золота», «Серебра», Приза зрительских симпатий и других наград «Лістапада». Однако показы продолжатся лучшими финальными лентами со всего мира, в том числе комедией «Падение американской империи» обладателя Оскара Дени Аркана.