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Интрига скоро разрешится: 9 ноября на «Лістападзе» объявят победителей кинофестиваля

09 ноября 2018 08:49
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Новости Беларуси. Главная кинематографическая интрига разрешится 9 ноября: вечером завершится юбилейный XXV Международный кинофестиваль «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интрига скоро разрешится: 9 ноября на «Лістападзе» объявят победителей кинофестиваля-1

Интрига скоро разрешится: 9 ноября на «Лістападзе» объявят победителей кинофестиваля-3

Интрига скоро разрешится: 9 ноября на «Лістападзе» объявят победителей кинофестиваля-5

Только в конкурсе игрового кино в нем участвовало 12 лент, уже признанных на мировых кинофорумах. Впервые в Минске для обсуждения фестивальных картин собрались сразу шесть составов профессионального жюри.

Фильмы, где есть история, современность, чувства. Игорь Сукманов о кинофестивале «Лiстапад»

В 17.30 в кинотеатре «Москва» начнется церемония закрытия. Объявят обладателей «Золота», «Серебра», Приза зрительских симпатий и других наград «Лістапада». Однако показы продолжатся лучшими финальными лентами со всего мира, в том числе комедией «Падение американской империи» обладателя Оскара Дени Аркана.

Интрига скоро разрешится: 9 ноября на «Лістападзе» объявят победителей кинофестиваля-8

Интрига скоро разрешится: 9 ноября на «Лістападзе» объявят победителей кинофестиваля-10

Интрига скоро разрешится: 9 ноября на «Лістападзе» объявят победителей кинофестиваля-12

Интрига скоро разрешится: 9 ноября на «Лістападзе» объявят победителей кинофестиваля-14

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Культура # Фотофакт

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