Фильмы, где есть история, современность, чувства. Игорь Сукманов о кинофестивале «Лiстапад»

В этом году в фестивале принимают участие 167 картин из 48 стран. Впервые во время кинофорума будут показаны фильмы из ЮАР и Кении. Уже сегодня, 2 ноября, на суд зрителей представят мелодраму «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовски.

В этот раз слоган фестиваля «Познавая белый свет» посвящен известному режиссеру Кире Муратовой. Именно через такое кино организаторы приглашают зрителя окунуться в мир авторских задумок, эмоций, художественных открытий и вместе с тем познать самих себя.

Игорь Сукманов, директор программ игрового кино минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:

Неслучайно, что картина «Холодная война» открывает 25-й Минский международный кинофестиваль «Лiстапад». Это эпиграф ко всему предстоящему празднику кино, потому что, мне кажется, это фильм, с которым мы познаем белый свет. Это история о двух системах – Востока-Запада и о большой любви, которая пытается пересекать эти границы, чтобы в первую очередь сохранить в себе человеческое начало.

Все картины, которые будут представлены на «Лiстападзе», – это фильмы, где есть история, где есть современность, где есть чувства, где есть политика, социальные проблемы. Но все равно во всем торжествует человек.

Отметим, ежегодно форум посещают более 40 тысяч зрителей и множество звездных гостей. Целую неделю зритель будет наслаждаться тонким и высокоинтеллектуальным кино.