Интерактивный макет Кревского замка теперь можно посмотреть в Национальном историческом музее

Новости Беларуси. Имена древних князей и сражения воинов – окунуться в историю Кревского замка можно в Национальном историческом музее в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Имена древних князей и сражения воинов – окунуться в историю Кревского замка можно в Национальном историческом музее в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инновационный проект представляет собой макет, созданный с использованием технологии 3D-печати. Он с точностью передает первозданный вид замка, который был разрушен во время Первой мировой. Тщательное декорирование сделало пластик очень похожим на настоящие камень, землю и воду. Проект создавали белорусские художники и ученые. Для печати использовали несколько 3D-принтеров.
Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси:
Кревский замок стал одним из тех объектов нашего историко-культурного наследия Беларуси, который мы решили подать в рамках проекта 3D VKL. Представить и показать публике, какая интересная жизнь и история у этого объекта. Благо, государство и общественность прикладывают большие ресурсы и вкладывают средства для того, чтобы возродить этот объект и вернуть в контекст исторической памяти нашей страны.
Дополненная реальность – технология, которую авторы проекта планируют развивать в сферах искусства и образования. Так, если посмотреть на макет через камеру планшета, можно увидеть, к примеру, обитателей замка, горящие факелы или дым из труб.