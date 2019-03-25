Интерактивный макет Кревского замка теперь можно посмотреть в Национальном историческом музее

Новости Беларуси. Имена древних князей и сражения воинов – окунуться в историю Кревского замка можно в Национальном историческом музее в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инновационный проект представляет собой макет, созданный с использованием технологии 3D-печати. Он с точностью передает первозданный вид замка, который был разрушен во время Первой мировой. Тщательное декорирование сделало пластик очень похожим на настоящие камень, землю и воду. Проект создавали белорусские художники и ученые. Для печати использовали несколько 3D-принтеров.

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси:

Кревский замок стал одним из тех объектов нашего историко-культурного наследия Беларуси, который мы решили подать в рамках проекта 3D VKL. Представить и показать публике, какая интересная жизнь и история у этого объекта. Благо, государство и общественность прикладывают большие ресурсы и вкладывают средства для того, чтобы возродить этот объект и вернуть в контекст исторической памяти нашей страны.