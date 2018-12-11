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Интерактивная выставка шоколада в Минске: почему стоит сходить

11 декабря 2018 07:20
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Новости Беларуси. В преддверии рождества в Минске открылась интерактивная сладкая выставка. В Национальном историческом музее можно не только взглянуть на лакомый экспонат, но и в прямом смысле насладиться вкусом победы, «съев» фигурку противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерактивная выставка шоколада в Минске: почему стоит сходить-1

Король, ферзь, ладья – все из натурального 40 % какао-бобового продукта. Их отливали лучшие мастера своего дела.

Интерактивная выставка шоколада в Минске: почему стоит сходить-4

Также среди удивительных произведений кондитерского искусства молочное платье в полный рост, рояль и даже Эйфелева башня высотой в 2 метра.

Интерактивная выставка шоколада в Минске: почему стоит сходить-7

Чтобы создать парижский символ, потребовалось более 60 кг темного шоколада и две недели работы. Всего же для создания более сотни сладких шедевров ушло практически две тонны шоколада.

Интерактивная выставка шоколада в Минске: почему стоит сходить-10

Михаил Филимонов, менеджер проекта «Искусство шоколада» в Беларуси:
Все вы знаете этот материал – шоколад, знаете, какой это вкусный, полезный и радостный пищевой продут. Мы же попытались зайти немножко с другой стороны и показать, что шоколад может быть не только как дополнение к чаю, но и как тот материал, из которого можно создавать вот такие произведения искусства.

Интерактивная выставка шоколада в Минске: почему стоит сходить-13

Уникальный выставочный проект посетили свыше миллиона человек в более чем 20 городах Азии. Стоит отметить, что экспонаты в каждой стране не без срока годности, все они новоделы.

Интерактивная выставка шоколада в Минске: почему стоит сходить-16

После очередной выставки сладкие произведения съедаются гостями, а уже в новой стране кулинарные шедевры воссоздаются заново.

Интерактивная выставка шоколада в Минске: почему стоит сходить-19

# Выставки в Минске # Культура # Михаил Филимонов # Фотофакт

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