Интерактивная выставка шоколада в Минске: почему стоит сходить

Новости Беларуси. В преддверии рождества в Минске открылась интерактивная сладкая выставка. В Национальном историческом музее можно не только взглянуть на лакомый экспонат, но и в прямом смысле насладиться вкусом победы, «съев» фигурку противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Король, ферзь, ладья – все из натурального 40 % какао-бобового продукта. Их отливали лучшие мастера своего дела.

Также среди удивительных произведений кондитерского искусства молочное платье в полный рост, рояль и даже Эйфелева башня высотой в 2 метра.

Чтобы создать парижский символ, потребовалось более 60 кг темного шоколада и две недели работы. Всего же для создания более сотни сладких шедевров ушло практически две тонны шоколада.

Михаил Филимонов, менеджер проекта «Искусство шоколада» в Беларуси:

Все вы знаете этот материал – шоколад, знаете, какой это вкусный, полезный и радостный пищевой продут. Мы же попытались зайти немножко с другой стороны и показать, что шоколад может быть не только как дополнение к чаю, но и как тот материал, из которого можно создавать вот такие произведения искусства.

Уникальный выставочный проект посетили свыше миллиона человек в более чем 20 городах Азии. Стоит отметить, что экспонаты в каждой стране не без срока годности, все они новоделы.