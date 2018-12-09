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Лобода перенесла концерт в «Минск-Арену» по рекомендации Rammstein?

09 декабря 2018 19:34
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Новости Беларуси. Scorpions, Limp Bizkit, Элтон Джон, Стинг, Хосе Каррерас, Шакира, Дженнифер Лопес, Depeche Mode, десятки самых популярных исполнителей российского шоубиза выходили на подмостки «Минск-Арены». Но с особым трепетом персонал вспоминает визит группы Rammstein, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лобода перенесла концерт в «Минск-Арену» по рекомендации Rammstein?-1

Кстати, поговаривают, что Светлана Лобода, концерт которой прошел 8 декабря, неспроста свое выступление из Дворца спорта перенесла на арену. Возможно, по рекомендации солиста тех самых Rammstein.

Лобода перенесла концерт в «Минск-Арену» по рекомендации Rammstein?-4

Александр Смирнов, главный энергетик многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена»:
Концерты такого ранга – профессиональные, на них в первую очередь должен быть звук. Каждый голос, каждая нота… вот они на этом. Очень хорошо играли, лучше звука я не слышал.

Лобода перенесла концерт в «Минск-Арену» по рекомендации Rammstein?-7

# Звезды # Культура # Светлана Лобода # Фотофакт

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