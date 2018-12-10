Советское ретро. Выставка новогодних игрушек проходит в Могилёве

Новости Беларуси. Бумажные балерины, стеклянные космонавты и Деды Морозы из ваты. В Могилёве работает выставка ёлочных украшений и новогодних открыток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основе экспозиции уникальная частная коллекция, собранная чуть более чем за 10 лет.

Почти 2 тысячи экспонатов датированы советским временем. Ёлочные шары, фонарики, гирлянды, сказочные персонажи, которыми украшали главный символ Нового года.

Некоторые из экспонатов пережили военные годы. На выставке можно изучать и историю. Например, украшения из 50-х, в основном, миниатюрные. Их вешали на небольшие ёлки в тесных коммунальных квартирах. А в 60-е была популярной тема космонавтики.

Особое место занимает экспозиция новогодних поздравительных открыток. Такие рассылались во все уголки Советского Союза перед каждым Новым годом.

Анна Анисимова, житель Могилёва:

Перед каждым Новым годом мы с родителя подписывали вот такие открытки и отправляли родственникам в Новосибирск.

Евгений Сидоренко, житель Могилёва:

У нас раньше в детстве вот такие были гирлянды. Только они часто ломались и приходилось их либо ремонтировать, либо новые покупать. Вспомнил своё детство.

Александра Буракова, заведующий отделом краеведческого музея имени Е.Р.Романова:

Хоть это и ёлочные игрушки, казалось бы, но можно изучать историю нашей страны. Те вехи, которые происходили, события представлены в ёлочных игрушках тоже, те персонажи, которые имели популярность.