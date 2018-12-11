Как праздновали юбилеи образования БССР в разные годы? В музее ВОВ открылась тематическая выставка

Новости Беларуси. Выставка в Музее истории Великой Отечественной войны расскажет о праздновании юбилеев образования БССР в разные годы. Проект приурочен 100-летию белорусской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетители экспозиции смогут ознакомиться с публикациями праздничных газет разных лет, а также увидеть подарки белорусскому правительству от делегаций советских республик, а также зарубежных гостей. Среди них поздравительные адреса, представляющие собой настоящее произведение искусства.