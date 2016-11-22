«Это был тяжёлый и неприятный опыт»: почему Егор Дружинин разочаровался в телевидении

Егор Дружинин, хореограф и наставник популярного телевизионного проекта «Танцы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Егор Владиславович, проект «Танцы» очень популярен в Беларуси, и очень много ребят принимало участие в кастингах. И вокруг кастингов, которые проходили в Беларуси, был большой ажиотаж. Но я, готовясь к нашей встрече, узнал, что Вы в определенный момент после телевизионного опыта таких проектов, как «Фабрика звезд» и многие другие, решили с телевидением больше не связываться. А потом, всё-таки, «Танцы». Что Вас разочаровало в телевидении и почему Вы согласились?

Егор Дружинин, хореограф:

Это долгий разговор. Телевидение – это, на мой взгляд, искусство. И каждый должен заниматься своим делом.

Мне кажется, что телевидение – это тот вид искусства, где такие люди, как я, уживаются с трудом.

Приживаются с трудом. Может быть, Вам неизвестно, но у меня за плечами еще опыт работы в качестве продюсера на одном из каналов. И я могу сказать, что это был тяжёлый опыт. Но если бывают опыты тяжёлые, но приятные, то этот был тяжёлый и неприятный. Посему можно сказать, что я, наверное, разочаровался в телевидении на каком-то этапе. И причина, по которой я согласился принимать участие в проекте «Танцы» – единственная – это то, что этот проект связан с танцами.