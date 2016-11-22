Есть ли у Егора Дружинина африканские корни?

Егор Дружинин, хореограф и наставник популярного телевизионного проекта «Танцы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы знаете, то ли в шутку, то ли всерьёз поговаривают, что у Дружинина есть немного африканской крови. Наверное, подразумевается какая-то особая пластичность, которая присуща людям, выросшим или имеющим кровь с африканского континента. Как Вы считаете, существует ли генетическая предрасположенность к определенным танцевальным моментам? Скажем, как люди танцуют фламенко, или танцы индейцев и людей Севера. Или это, всё-таки, вопрос культуры и воспитания?

Егор Дружинин:

Безусловно, существует некая генетическая предрасположенность к данного рода эмоции, потому что ведь танец передает именно эмоцию.

И я не видел испанцев, которые бы плохо танцевали фламенко.

Но это всё зависит от среды. Моя среда была сформирована джазом, и поэтому, наверное, во мне этот ген каким-то образом проснулся, проявил себя. Хотя, конечно же, никаких кровей африканских во мне не было и нет.

Посмотрите: спортсмены рассказывают о том, что очень сложно победить спортсменов из Африки, особенно на коротких дистанциях – у них мышцы по-другому сложены. И когда любой темнокожий паренёк начинает танцевать, у него какая-то пластика… С детства абсолютно другая. Может быть, склад мышц абсолютно другой, или, всё-таки, эти ритмы?