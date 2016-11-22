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Есть ли у Егора Дружинина африканские корни?

22 ноября 2016 20:51
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Егор Дружинин, хореограф и наставник популярного телевизионного проекта «Танцы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы знаете, то ли в шутку, то ли всерьёз поговаривают, что у Дружинина есть немного африканской крови. Наверное, подразумевается какая-то особая пластичность, которая присуща людям, выросшим или имеющим кровь с африканского континента. Как Вы считаете, существует ли генетическая предрасположенность к определенным танцевальным моментам? Скажем, как люди танцуют фламенко, или танцы индейцев и людей Севера. Или это, всё-таки, вопрос культуры и воспитания?

Егор Дружинин:
Безусловно, существует некая генетическая предрасположенность к данного рода эмоции, потому что ведь танец передает именно эмоцию.

И я не видел испанцев, которые бы плохо танцевали фламенко.

Но это всё зависит от среды. Моя среда была сформирована джазом, и поэтому, наверное, во мне этот ген каким-то образом проснулся, проявил себя. Хотя, конечно же, никаких кровей африканских во мне не было и нет.

Посмотрите: спортсмены рассказывают о том, что очень сложно победить спортсменов из Африки, особенно на коротких дистанциях – у них мышцы по-другому сложены. И когда любой темнокожий паренёк начинает танцевать, у него какая-то пластика… С детства абсолютно другая. Может быть, склад мышц абсолютно другой, или, всё-таки, эти ритмы?

Есть ли у Егора Дружинина африканские корни? -1


Егор Дружинин:
Это зависит от танцевального направления. То, что могут станцевать африканцы в модерне, то, что они могут делать в афро-джазе, не имеет никакого сравнения с тем, что они, например, могут сделать в классике.

Мы, пожалуй, с Вами не назовем 2-3 балетных солистов, которые были бы темнокожими.

И это не потому, что существуют какие-то расовые предрассудки, потому, что общество сейчас настолько толерантно, что увидеть Зигфрида или Спартака в исполнении чернокожего танцовщика – было бы несложно представить это. Но, к сожалению, есть какие-то просто анатомические ограничения. Скажем, стопы и просто анатомическое сложение многим из них не позволяет себя именно на классической сцене так проявить, как могут проявить себя иные. Хотя бывают парадоксальные примеры. Очень много же мы знаем хороших балетных танцовщиков из Японии, из Кореи. Хотя, казалось бы, они невысокого росточка.

Но самые потрясающие результаты дает смешение кровей.

Люди, в которых кровь перемешивается, из них иногда выходят экстраординарные танцовщики.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Российские актеры # Егор Дружинин

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