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«Их спалили по дороге и задушили газом». Вышла книга про лагерь смерти Тростенец

09 октября 2018 09:28
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Вечная память в твёрдом переплете. Книга про Тростенец вышла на белорусском, русском и английском языках. В произведении описывается трагедия нескольких сотен тысяч людей, которые стали жертвами немецкой оккупации.

«Их спалили по дороге и задушили газом». Вышла книга про лагерь смерти Тростенец-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор УП «Издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» – Владимир Андриевич.

Какие факты присутствуют в книге?

Владимир Андриевич, директор УП «Издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:
Жители, которые жили в этой деревне, видели, как людей возили в машинах, женщины и дети. Женщины в белых платках, их спалили по дороге и задушили газом. Потом этот пепел рассеивали на полях. Это страшно!

О чем книга про Тростенец? Кто принимал участие в создании этой книги? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Литература # Культура # Владимир Андриевич # Фотофакт

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