Их работы есть у митрополита Павла, Владимира Путина и принца Абу-Даби. Показываем, как в Гродно семья создает иконы из янтаря

Солнечный свет для души! Семейной паре из Гродно Веронике и Сергею Бижако удалось раскрыть всю красоту и силу янтаря. «Слезы моря» им заменили краски, в их руках янтарь оживает и превращается в живописные полотна по мотивам Сурикова и Шишкина, теплые портреты и натюрморты. Но больше всего сердце заняли иконы. Этот благородный камень словно создан для вселения глубокой веры и надежды. А пятнадцать лет назад молодая учительница русского языка и литературы даже не думала, что окаменевшая смола станет делом жизни.

В видеоматериале показываем и рассказываем, как белорусская семья создает шедевры.