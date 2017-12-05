Надежда Кучер о выступлении на Рождественском форуме: «Дебют в роли Царицы ночи жду с нетерпением и очень счастлива»

Новости Беларуси. Событие, которого целый год ждали любители оперного искусства: Международный Рождественский оперный форум соберет в Минске исполнителей и музыкантов мирового уровня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С 15 по 22 декабря – лучшие спектакли и постановки знаменитых мировых театров.
Восьмой фестиваль стартует с «Волшебной флейты» Моцарта. На сцену выйдет звезда мировой сцены – прима Пермского театра оперы и балета (и, к слову, белоруска) Надежда Кучер.
Надежда Кучер, солистка Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского:
Дебют в роли Царицы ночи жду с нетерпением и очень счастлива. Это очень серьезное для меня лично событие, потому что для меня это очень серьезная роль – и с музыкальной точки зрения, и вообще со всех сторон.
Поэтому я готовлюсь достаточно давно, уже полгода точно.
На протяжении недели любителей классики разнообразием репертуара будут радовать исполнители из 15 стран. Среди них – Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Литва, Молдова, Россия, Франция. Билеты на оперный форум уже практически проданы.