Надежда Кучер о выступлении на Рождественском форуме: «Дебют в роли Царицы ночи жду с нетерпением и очень счастлива»

Новости Беларуси. Событие, которого целый год ждали любители оперного искусства: Международный Рождественский оперный форум соберет в Минске исполнителей и музыкантов мирового уровня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 15 по 22 декабря – лучшие спектакли и постановки знаменитых мировых театров.

Восьмой фестиваль стартует с «Волшебной флейты» Моцарта. На сцену выйдет звезда мировой сцены – прима Пермского театра оперы и балета (и, к слову, белоруска) Надежда Кучер.