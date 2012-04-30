Игрушки и аксессуары из войлока своими руками. Мастер-класс от певицы Доменики

Доменика, певица:

Когда-то этот материал был единственным видом текстиля для многих народов, особенно кочевых. Войлоком покрывали юрты, делали из него ковры, чехлы, головные уборы, плащи и, конечно, валенки.

Войлочные изделия не только не ушли в прошлое, но и обрели еще большее разнообразие. Украшения, шарфы, сумки, игрушки и многие другие аксессуары стали необычайно популярны среди городских модниц.

Конечно, стоит такая шерстяная красота недешево, но многие вещи можно сделать и самостоятельно.

Однако в этом Доменике поможет не манекен по имени Люся, а мастер народного творчества Ольга Ахмерова. Ее стараниями обычные мотки окрашенной шерсти превращаются в оригинальные украшения – серьги, подвески, кольца; в сумки и забавную обувь, а также в самые трудоемкие изделия: шляпы и одежду.

Доменика, певица:

Самые простые способы войлоковаляния – «мокрый» и «сухой». Если вы задумали создать что-то (от серег, браслетов до картин), то запаситесь горячим мыльным раствором. Смачивайте маленькие кусочки шерсти и скатывайте их до нужной вам формы.

Но начинается все с подбора необходимого материала. Первая операция имеет не очень благозвучное название – «трепание». От комка шерсти отрываются небольшие пряди. Они укладываются внахлест, формируя круг, который станет потом лепестками задуманного цветка. Заготовка должна быть равномерной по толщине, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Затем сверху, для создания рисунка, выкладываются прядки шерсти контрастного цвета. Тут же могут использоваться волокна льна, шелка, хлопка или вискоза. Теперь можно приступать к валянию. Мокрым способом.

Для этого из стружек обычного хозяйственного мыла и горячей воды готовится раствор, которым обильно поливается шерстяная заготовка. Затем закрываем ее полиэтиленовой пленкой и приступаем к самому трудному процессу. Его, правда, несколько облегчает незнакомое нашим предкам орудие труда – роликовый массажер. С его помощью предстоит сделать множество монотонных движений от краев заготовки к центру

Еще несколько манипуляций, и будущему цветку предстоит долгая сушка. А пока продолжаем валяние: втирающими движениями добиваемся полного соединения шерстяных волокон и усадки заготовок.

В принципе, примерно половина работы сделана. Волокна из заготовки еще можно приподнять и распушить, но уже невозможно отделить.

Ножницами мастер придает заготовкам форму лепестков, формирует объем и помещает в подручную подставку до полного высыхания.

Доменика, певица:

Работа с шерстью кропотлива, но очень интересна. Это материал, которому можно придать различную форму, объем, украсить вышивкой, аппликацией, бисером.

Изделия из шерсти выглядят оригинально, приемы работы с ним просты и предоставляют безграничные возможности для творческого самовыражения.

А пока методом сухого валяния изготавливается сердцевина цветка. Для этого используют особые иглы, быстрой и методичной работой которых волокна шерсти переплетаются до нужного состояния.

Получившийся шарик перетягивается ниткой и обшивается со всех сторон. После полного высыхания лепестков все части цветка останется лишь собрать воедино.

Для украшения изделий мастера используют также шелк, органзу, различные декоративные нити, бисер, бусины и прочие материалы. В результате получается не просто оригинальный, но еще и очень изысканный аксессуар или предмет одежды.

Доменика, певица:

Войлоковаляние в настоящее время переживает свое второе рождение. Уникальные свойства шерсти позволяют мастерам-художникам и дизайнерам со всего мира создавать настоящие произведения искусства.

Если вами овладело желание творить, возьмите в руки моток шерсти и воплощайте идеи в жизнь.