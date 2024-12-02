Игорь Петришенко представил коллективу Минкульта нового руководителя

Сделать белорусскую культуру эталоном для всех. На это нацелен новый руководитель профильного ведомства. Игорь Петришенко представил коллективу Минкульта Руслана Чернецкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со сферой он знаком, что называется, изнутри. За плечами многолетняя карьера артиста и концертная деятельность. Как никто другой, Руслан Чернецкий понимает значимость поставленных перед ним задач и приложит все силы для их выполнения. Работа коснется всех направлений: будь то театр или эстрада, библиотеки или музеи. Особое внимание уделят развитию отечественного кинематографа. Для этого в стране есть хорошая материальная база, артисты, сценаристы и режиссеры.

Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»: Я уверен, что с Русланом Иосифовичем мы выстроим новую систему работы и продвижения белорусского кино. Самое главное, что наши актеры достойно и отлично играют. Я думаю, что мы справимся с поставленной задачей.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Мне кажется, здесь есть очень выигрышный ход. Касающийся того, что он представляет себе эти процессы изнутри. Да, быть может не все. Есть специфические сферы, которые нужно еще осваивать, но мне кажется, что, то направление, которое было задано главой государства – это наше замечательное кинопроизводство, наша замечательная киностудия «Беларусьфильм», которая прославила нашу страну. Это направление будет стартовым.

К слову, уходить со сцены новый министр не планирует. Руслан Чернецкий – ведущий актер Национального академического драматического театра имени Максима Горького. В 2022-ом году он получил звание заслуженного артиста Беларуси.