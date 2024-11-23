Исцеление искусством. В Минске открылась выставка «Палитра возможностей» авторов с инвалидностью

К художественной галерее университета культуры открылась выставка «Палитра возможностей». В рамках экспозиции представлено более 200 работ авторов с инвалидностью. Все они проживают в стационарных учреждениях социального обслуживания города Минска.

Татьяна Бируля, руководитель художественной студии «Надежда»:

Основная наша задача – это показать зрителю, как бы человек не был болен, что бы с ним ни происходило, он все равно остается талантливым и достоин не только сострадания, но и уважения. Совершенно разные авторы, совершенно разные работы. Некоторые из них стремятся к реализму, и работа у них похожа на работы даже профессиональных серьезных художников. Некоторые пишут такой выплеск из души, выплеск своих эмоций, своего разного состояния, и хорошего, и плохого, но это все равно выглядит как реабилитация, выглядит как исцеление, спасение творчеством, спасение искусством.

Эльмира Шерметова, директор психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска:

Сегодня для нас создана уникальная возможность представить работы наших подопечных. И обратите внимание, это очень яркие, светлые, чистые картины, а это проявление внутреннего мира наших ребят. Эта выставка приурочена ко Дню инвалида. В нашем социальном пансионате создана художественная мастерская, художественная галерея созвездия талантов. Мы стараемся, чтобы каждый человек, который проживает сегодня в нашем пансионате, был окутан заботой, вниманием и смог найти свое дело по душе.