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Игорь Кизим о Дне культуры Украины в Минске: «Очень приятно, что многие пришли на праздник в вышиванках»

17 августа 2019 12:42
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Новости Беларуси. Традиционный праздник в Минске. В Верхнем городе продолжаются дни национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Кизим о Дне культуры Украины в Минске: «Очень приятно, что многие пришли на праздник в вышиванках»-1

17 августа здесь развернулся украинский фестиваль. Гостей знакомят с традициями и искусством этой страны, можно поучаствовать в народных забавах, продегустировать национальные блюда и не только.

Что сейчас происходит в центре белорусской столицы, готова рассказать наша корреспондент Ксения Худолей.

Игорь Кизим о Дне культуры Украины в Минске: «Очень приятно, что многие пришли на праздник в вышиванках»-4

Ксения Худолей, корреспондент:
В программе выступление творческих коллективов из Черниговской области, выставки национальных костюмов, рушников. Так же выступит джаз-бэнд BissQuit. А чем еще порадует минчан и гостей столицы этот день, нам расскажет Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Игорь Кизим о Дне культуры Украины в Минске: «Очень приятно, что многие пришли на праздник в вышиванках»-7

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси:
Удивлять Украина будет своей песней, танцами, шутками и, конечно же, своими поделками народного творчества. Вы видели, очень много там представлено. Сегодня, в принципе, был удивлен, потому что черниговский центр народного творчества кроме больших коллективов привез еще и целую группу мастеров. Мастеров, которые делают на месте мастер-классы, учат других – это очень здорово и интересно.

Игорь Кизим о Дне культуры Украины в Минске: «Очень приятно, что многие пришли на праздник в вышиванках»-10

Мне кажется, главное на этом празднике – то, что в этом году представлено большее количество коллективов украинских именно в Беларуси которые. Большая география представлена украинских коллективов белорусских: из Молодечно, Колодищей, Гомеля, Витебска, Могилева.

Игорь Кизим о Дне культуры Украины в Минске: «Очень приятно, что многие пришли на праздник в вышиванках»-13

Я очень горд тем, что украинская диаспора поддерживает эти традиции и передает их другим, показывают украинскую культуру жителям Беларуси. Люди, которые живут за границей, более чувствительно относятся к своему родному творчеству. Хотя эти люди по 30-40 лет живут в Беларуси, продолжают, как у нас говорят, плекати українську культуру у себе в душі.

Игорь Кизим о Дне культуры Украины в Минске: «Очень приятно, что многие пришли на праздник в вышиванках»-16

Очень хорошо мы представили в этом году Черниговщину. Вообще идея у меня была с самого начала такая: каждый год какая-то область представляет свою культуру. В этом году это Черниговщина, в прошлом – Чернопольщина, Львовщина, в позапрошлом – Полтавщина. Думаю, будем продолжать этот тренд. Они хотя одинаковые, но они разные, и там самым дают большее представление белорусам о том, что происходит в Украине. А в Украине не только выборы постоянные, это и культура процветает.

Игорь Кизим о Дне культуры Украины в Минске: «Очень приятно, что многие пришли на праздник в вышиванках»-19

Сегодня будет не только классические академические коллективы представлены (например, академический народных хор Черниговщины, которому в этом году, кстати, 35 лет). Но будут представлены и джазовые композиции. Я думаю, это будет приятно воспринято гостями фестиваля. Как вы видите, их собралось довольно много к этому времени. Очень приятно, что многие пришли на праздник в вышиванках, традиционной одежде, которую украинцы, да и белорусы тоже полюбили, особенно в последнее время. И это тоже нас объединяет.

Игорь Кизим о Дне культуры Украины в Минске: «Очень приятно, что многие пришли на праздник в вышиванках»-22

Как говорится, будем обогащать друг друга, знакомить с культурой народов наших. Это только сближает наши два по-настоящему братских народа.

Подробности в видеоматериале.

Игорь Кизим о Дне культуры Украины в Минске: «Очень приятно, что многие пришли на праздник в вышиванках»-25

# Беларусь-Украина # Культура # Ксения Худолей # Игорь Кизим # Фотофакт

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