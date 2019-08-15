Прямой эфир

Дзе класік граў на скрыпцы, працаваў броварам і сустрэў свае каханне? Паказваем малую радзіму Янкі Купалы

15 августа 2019 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вязынка – калыска Янкі Купалы. Гэтыя сцяжынкі памятаюць яго белага кучаравага. Сваю назву маляўнічыя краявiды атрымалі з-за рачулкі. Праўда, раней Вязынка была куды шырэй, па ей сплаўлялі лес і лавілі смачны селядзец.

Дзе класік граў на скрыпцы, працаваў броварам і сустрэў свае каханне? Паказваем малую радзіму Янкі Купалы-1

Дзе класік граў на скрыпцы, працаваў броварам і сустрэў свае каханне? Даведаецеся, паглядзеўшы відэаматэрыял.

# Год малой родины # Культура # Алена Мікуліч # Фотофакт # Культура Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«Должен быть какой-то неочевидный смысл». Финалист конкурса «Живая классика» – о выборе произведения
13 августа 2019 10:01

«Должен быть какой-то неочевидный смысл». Финалист конкурса «Живая классика» – о выборе произведения

Посмотрите, как выглядят древние китайские деньги! Показываем самые необычные экспонаты выставки в Минске
13 августа 2019 07:46

Посмотрите, как выглядят древние китайские деньги! Показываем самые необычные экспонаты выставки в Минске

Телеканал СТВ запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка»
12 августа 2019 14:25

Телеканал СТВ запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка»