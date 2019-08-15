Дзе класік граў на скрыпцы, працаваў броварам і сустрэў свае каханне? Паказваем малую радзіму Янкі Купалы

Вязынка – калыска Янкі Купалы. Гэтыя сцяжынкі памятаюць яго белага кучаравага. Сваю назву маляўнічыя краявiды атрымалі з-за рачулкі. Праўда, раней Вязынка была куды шырэй, па ей сплаўлялі лес і лавілі смачны селядзец.