Дзе класік граў на скрыпцы, працаваў броварам і сустрэў свае каханне? Паказваем малую радзіму Янкі Купалы

Вязынка – калыска Янкі Купалы. Гэтыя сцяжынкі памятаюць яго белага кучаравага. Сваю назву маляўнічыя краявiды атрымалі з-за рачулкі. Праўда, раней Вязынка была куды шырэй, па ей сплаўлялі лес і лавілі смачны селядзец.
Вязынка – калыска Янкі Купалы. Гэтыя сцяжынкі памятаюць яго белага кучаравага. Сваю назву маляўнічыя краявiды атрымалі з-за рачулкі. Праўда, раней Вязынка была куды шырэй, па ей сплаўлялі лес і лавілі смачны селядзец.
Дзе класік граў на скрыпцы, працаваў броварам і сустрэў свае каханне? Даведаецеся, паглядзеўшы відэаматэрыял.