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«Должен быть какой-то неочевидный смысл». Финалист конкурса «Живая классика» – о выборе произведения

13 августа 2019 10:01
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В конце июня в стенах Национальной библиотеки прошел полуфинал знаменитого Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика». На состязание съехалось более 13 тысячи человек. Все декламировали произведения белорусских авторов и в итоге всего 15 человек попадает в финал.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения»  финалист Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика 2019» – Илья Сакович и мама финалиста – Наталья Сакович.

Какое произведение ты выбрал и как ты подходишь к выбору произведения?

Илья Сакович, финалист Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика-2019»:
Произведения я особо долго не выбираю. Я знаю, к чему у меня лежит душа, что мне нравится, каких авторов я больше люблю. Для конкурса я выбрал произведение Владимира Короткевича «Белорусская песня». Довольно известное стихотворение, но мне захотелось его в этом конкурсе раскрыть немножко по-новому.

«Должен быть какой-то неочевидный смысл». Финалист конкурса «Живая классика» – о выборе произведения -1

К финалу готовишься как-то особо, произведение будешь выбирать другое?

Илья Сакович:
Насколько я знаю, в финале и в 2017, и в 2018 году, и в этом читают то же, что и раньше, то, что было на предыдущих этапах. Я всегда раскрываюсь на сцене, при зрителе, потому что будь то сам с собой, либо с кем-то другим – это совершенно не то, это другое. Нужен живой зритель.

«Должен быть какой-то неочевидный смысл». Финалист конкурса «Живая классика» – о выборе произведения -4

Как самая главная тема произведения для тебя?

Илья Сакович:
Насчет темы я так однозначно не скажу. В первую очередь, произведение должно зацепить. Должен быть какой-то неочевидный смысл, не просто какой-то рассказ, какая-то повесть, это должно быть произведение с немножко философским смыслом, который меня увлечет.

«Должен быть какой-то неочевидный смысл». Финалист конкурса «Живая классика» – о выборе произведения -7

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Илья Сакович # Наталья Сакович # Фотофакт

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