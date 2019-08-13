«Должен быть какой-то неочевидный смысл». Финалист конкурса «Живая классика» – о выборе произведения

В конце июня в стенах Национальной библиотеки прошел полуфинал знаменитого Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика». На состязание съехалось более 13 тысячи человек. Все декламировали произведения белорусских авторов и в итоге всего 15 человек попадает в финал.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – финалист Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика 2019» – Илья Сакович и мама финалиста – Наталья Сакович.

Какое произведение ты выбрал и как ты подходишь к выбору произведения?

Илья Сакович, финалист Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика-2019»:

Произведения я особо долго не выбираю. Я знаю, к чему у меня лежит душа, что мне нравится, каких авторов я больше люблю. Для конкурса я выбрал произведение Владимира Короткевича «Белорусская песня». Довольно известное стихотворение, но мне захотелось его в этом конкурсе раскрыть немножко по-новому.