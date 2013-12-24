Идеи для корпоративного календаря от Ирины Хануник-Ромбальской, ведущей СТВ

Изобретя календарь, древние римляне не подозревали, что с его помощью можно не только отсчитывать дни, но и поднять боевой настрой.

Наступающий Новый год – самое время сплотить рабочий коллектив и поднять командный дух. И чем креативнее и ярче идея, тем продуктивнее станет будущий год. Переворачиваем страницы истории на корпоративном календаре.

Такая офисная изюминка объединяет в переплете не только весь трудовой коллектив, привнося в рабочие будни эксклюзивность, но и заряжает праздничным настроением на весь год.

Настенный календарь в виде шредера, магнитиков на холодильник (конечно же, с красной меткой «дедлайн»), ярких футболок и консервных банок – всего лишь капля в море креатива. Сегодня представить миру свою компанию готовы не только зарубежные рекламные фабрики, но и сфера услуг ЖКХ. И каждый раз претенциозные идеи таких художников все больше поражают воображение.

Знать своих в лицо – новая волна корпоративных календарей. Примерить на себя самые смелые образы может любой сотрудник. Кстати, тенденция 12 раз в году любоваться прекрасными представительницами компании постепенно утрачивает актуальность.

В календарном тренде – сильная половина сотрудников, не побоявшаяся примерить на себя самые неожиданные образы. Самым мужественным ведущим СТВ предстояло вжиться в полотно в стиле поп-арт и затмить обаянием саму Мэрилин Монро, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Юрий Царев, телеведущий:

Все отнеслись к этой идее с куражом и задором, потому что эта идея на самом деле очень яркая, и она еще до сих пор никем не использовалась. Все очень любят позировать и принимать новые образы.

Приняли новые образы самые яркие лица телеканала СТВ. Телеведущим предстояло органично «вжиться» в полотна самых разных эпох и художественных течений последних столетий. Автор идеи – Ирина Хануник-Ромбальская – тщательно продумала каждую страницу и образ.

Юлия Шпилевская, телевелущая:

Как показывает практика, самые лучшие работы получаются спонтанно. Для меня то , что произошло сейчас, более чем спонтанно.

Май-месяц собою украсила обворожительная Екатерина Забенько, и, наверняка, подыскивая олицетворение весны, сам Буше отдал бы предпочтение именно лицам самого популярного в стране ток-шоу.

Екатерина Забенько, телеведущая:

Всегда приятно находиться в совершенно новом образе, перемещаться в другую эпоху. Другой бы возможности примерять какие-то средневековые наряды, наверное, у нас не представилось.

Несмотря на команду профессионалов и неповторимый образ, под софитами съемочной площадки ощущается здоровая конкуренция соседней странички.

Антон Мартыненко, телеведущий:

Я, честно говоря, не то, что ощущаю конкуренцию, я ощущаю зарах этой конкуренции. Вот эта концепция Энди Уорхола, конечно же, прошлый век. А мы, смотрите, поза-позапрошлый! Они для нас, в принципе, мальчишки. Если я для Кати всегда мальчишкой был, то теперь Царёв, и Мэрилин Монро, и все, кто снимался не на нашей странице календаря, - это всё мальчишки.

Никита Безруков, фотограф:

Мы пытаемся сделать хороший качественный продукт, синтез всех стилей и талантливых людей, которые здесь собрались. Это можно назвать искусством.

«Когда телевидение становится искусством». Не просто концепция оригинальной фотосессии. Искусство профессиональной работы и секреты обаяния, артистизм и тонкая ирония – все это объединил в себе переплет корпоративного календаря.