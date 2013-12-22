Новости Беларуси. Культурный взаимообмен. Крупнейшая международная выставка изделий ручной работы «Млын» открылась в Минске. Более 500 мастеров, все виды традиционных ремесел. «Млын» объединил дизайнеров и художников Беларуси, России, Украины и Прибалтики. В фаворе у покупателей – разнообразные лошади – символ наступающего года. Они воплощены в керамике, батике, дереве, коже и фетре. Кроме того, на выставке представлено кружевоплетение, резьба по дереву, художественная ковка, флористика, гобелены, скрапбукинг, декупаж и многое другое.

Тамара Николаевна с гордостью и любовью демонстрирует одну из своих последних работ. Признается, что нашла свое новое призвание лишь недавно – в 70 лет. Всю жизнь теперь уже мастер декупажа проработала врачом. Но, как оказалось, и медики не защищены от вируса творчества.

Тамара Анисимовец, мастер:

Полтора года назад была такая же выставка, там были декупажницы. И так увлекли, я и приятельница заболели. Потом втянули дочь.

Сегодня декупажем занимается вся семья – три поколения: Тамара Николаевна, ее дочь и внучка. Дочь специализируется на необычном ремесле – вышивке по дереву.

Интервью перерастает в импровизированный мастер-класс. Впрочем, овладеть основами любого ремесла на выставке «Млын» можно на каждом шагу.

Посетители выставки:

Своими руками можно сделать чудеса, которые можно купить и подарить, положить под елку.

Очень много творчества, ручных работ.

Мне очень понравилась керамика. У одной женщины была по старинным белорусским технологиям.

Особый спрос – на лошади. Они тут на любой вкус: подушки и магниты, статуэтки и рисунки. Каждый мастер предлагает свой вариант символа наступающего года: из фетра, дерева, кожи, металла, стекла. Но не лошадью единой жив человек. Для детей тут раздолье – игрушки и куклы, похоже, тренд современных ремесленников. Видимо, потому, что для большинства творчество – мечта из детства.

На создание одного маленького медвежонка уходит три полноценных рабочих дня. Первую игрушку мастер шила еще дольше. Правда, вспоминать о ней без смеха не может.

Мастер:

Он был похож на обезьяну.

Сегодня же мастер со всех выставок и ярмарок возвращается с пустыми чемоданами – мишки Тедди уже 120 лет на пике популярности. Как и традиционная литовская керамика. Кстати, в планах у прибалтийских художников соединить национальное ремесло и белорусскую архитектуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Черняк, руководитель галереи керамики и стекла:

Я хочу как можно больше белорусских красивых зданий, которых находится очень много в наших памятниках архитектуры, воплотить в этих домиках.