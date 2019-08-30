«Идеальный формат для семейного отдыха». Необычный квест пройдёт по всему Слониму 1 сентября

Летта Ходоркевич, организатор квеста «Код Сапеги»: Нет, как раз-таки квест в Слониме создан для того, чтобы люди, которые не знают историю, например, совсем либо знают ее слегка, либо хотят ее вспомнить, либо узнать что-то новое, они ознакамливаются с текстом задания квеста и, благодаря этому, повышают свои знания в истории, поэтому заранее готовиться к квесту точно не стоит. Он уже сам в себе несет всю необходимую информацию.

Виктор Романейко, организатор квеста «Код Сапеги»: Это исторический квест-экскурсия, такой квест подразумевает, если сравнивать с детской игрой «Поиск сокровищ», то там сокровища ищутся какие-то предметные, здесь ищутся интеллектуальные сокровища.

Слоним готовится к празднованию 26-го Дня белорусской письменности. Нынешний праздник национальной культуры вновь пройдет под знаком малой родины. Участники и гости смогут познакомиться с книжными новинками, будут работать десятки выставочных павильонов, тематических площадок и пройдет квест.

На какое время рассчитан квест?

Виктор Романейко:

Время работы квеста: с 10.00 до 17.00 – в этом коридоре времени можно в свободном темпе проходить игру. Если человек со спортивной закалкой захочет очень быстро пробежать по городу и все заполнить, то он справится, я думаю, за 40 минут, максимум за час. Но формат подразумевает абсолютную свободу: прошел задание – сел, отдохнул, посмотрел концерт, продолжил и т.д. Это не спорт, не соревнование. Каждый участник, который прошел квест и добыл тот самый «Код Сапеги», заполнил его в бланке приносит на место старта и оставим интригу, какие призы получат участники. ОАО «Белкнига» и Министерство информации Республики Беларусь подготовили интересные призы.

Где будет проходить квест?

Виктор Романейко:

Это будет по всему городу. На старте будет выдан свиток «Привет от Сапеги». Будет информация о том, где искать задания, будет указана даже карта. В этом квесте поиска немного, ты будешь вполне знать, куда идти и в какую точку. А уже в точке ты увидишь всю вводную информацию для решения задания.

Есть ли какие-то ограничения по возрасту?

Виктор Романейко:

Нет ограничения. По желанию можно объединиться, компанией друзей пойти вместе проходить, каждый взял себе по свитку и заполняете вместе, больше шансов получить призы. Можно в одиночку пройти, если кто-то один приехал и не хочет ни с кем обсуждать, дети, взрослые. Совсем маленьким детям лучше со взрослыми, потому что уровень понимания задания требует некоторой минимальной базовой эрудиции, но старшие школьники без проблем смогут проходить.

Летта Ходоркевич:

Такой прогулочный городской квест – идеальный формат для семейного отдыха, когда уже подрастающие дети, потому что родители им вслух читают какие-то исторические, художественные моменты в самом тексте, а они уже подбегают к самому заданию, например, посчитать буквы или еще что-нибудь. И, таким образом, семейный отдых становится таким очень наполненным, интересным, потому что родители могут пообщаться с детьми практически на их языке, потому что они играют в игру.

Куда нужно прийти, чтобы поучаствовать?

Виктор Романейко:

Палатка, шатер – вход в квест. Он будет находиться на главной центральной площади, это прямо напротив сцены. Место будет стилизовано, будет видно, что это связано с квестом, это место заметно. Если уже пришел в эту точку, дальше будет карта и не заблудишься.