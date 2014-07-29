Новости Беларуси. Мастерская в сосновом бору. Художники из 10 стран приехали в Беларусь на международный пленэр по керамике. Местом встречи стал живописный берег Березины под Бобруйском. С самого утра и до позднего вечера мастера работают над созданием будущих произведений искусства. Для участников стерлись не только возрастные, но и языковые границы.

Перелет от Челябинска в Минск, с пересадкой в Москве – путь длинной в 2,5 тысячи километров. Такое внушительное расстояние и тяжелая дорога никак не повлияли на стремление этой хрупкой женщины во что бы то ни стало попасть на пленэр в Беларусь. Здесь, в одном из живописных уголков Могилевщины, работа с глиной уже в первые дни оправдала все ожидания художницы Елены Сластниковой. На международном пленэре в Синеокой россиянка впервые, но впечатлений уже масса.

Елена Сластникова, участник пленера (РФ):

Мы, конечно, видели работы белорусских художников в каталогах, но увидеть все живьем, как люди работают, поучиться, это бесценный опыт. Лето прошло не напрасно.

На пленэре «Арт-Жажаль» для творчества, учебы и общения нет никаких преград. Здесь как начинающие, так и признанные мастера работают в абсолютно одинаковых условиях. Даже языковой барьер оказался для них не помехой.

Камуран Озлам Сарнич, участник пленэра (Турция):

Дзякуй, смачна есці, дабранач.

Наталья Телеш, участник пленэра (Беларусь):

Мне, как студентке Академии искусств, очень полезно получить здесь бесценный опыт, пообщаться с мэтрами керамики. А кроме всего прочего, также получаем навыки турецкого языка, учим их русскому и белорусскому.

С самого утра и позднего вечера мастера ваяют из глины диковинные вещи. От миниатюрных статуэток, до массивных скульптур. А вечером все с нетерпением ожидают обжига. Самый волнующий момент для керамиста, когда глина обретает душу.

Валерий Калтыгин, руководитель пленэра:

Все керамисты отличаются от других художников, потому как нас объединяет огонь. Бывает когда в коллективе есть люди, которые не вписываются несколько во всю эту происходящую ауру. В этом году все как-то очень замечательно. Есть такой момент внутреннего единения.

Тамара Бэрэза, участник пленэра (Украина):

Пленэр еще и мастер-класс, а не то, что приехал что-то сделал и увез. Ты сам в процессе: ты обжигаешь, глину готовишь сам. Видишь, как делают другие.

Ирина Недобоева, СТВ:

Поистине феерическое шоу. Мастерам понадобилось почти 6 часов, чтобы скульптура раскалилась до тысячи градусов. Именно при такой температуре глина превращается в настоящее произведение искусства.

Этот поющий бобер, именно так назвали скульптуру участники пленэра, стал апогеем много дневной совместной работы. Он будет напоминать всем художникам, что гостеприимная Беларусь и в следующем году их снова ждет на творческую встречу, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.