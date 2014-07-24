Николай Пинигин подвел первые итоги работы Купаловского театра после масштабной реконструкции

Гость программы «УТРО» на СТВ - талантливый режиссер, Лауреат многочисленных призов и премий, незаурядная личность, человек, который безумно предан своему делу – художественный руководитель Национального академического театра им. Я.Купалы – Николай Пинигин.

Николай Николаевич, завершается 94 сезон Купаловского театра. И это первый сезон, когда труппа провела в новом здании, после его реконструкции. Скажите, пожалуста, все ли спектакли адаптированы к новой сцене?

Николай Пинигин:

Мы имеем весь репертуар, который был до реконструкции и те спектакли, которые мы ставили во время реконструкции – уже весь репертуар введен, и мы играем каждый день.

В этом году произошло несколько важных для театра событий международного масштаба. Наш театр побывал в Китае, причем в Пекине впервые увидели драматический театр. Также в Париже Вы отметили 180-летие написания Адамом Мицкевичем «Пана Тадеуша». А какие события лично Вы отметили бы, которые произошли в этом году для театра?

Николай Пинигин:

Больше всего запомнился мне Париж. Потому что мы готовили вместе с Павлом Павловичем Латушко, послом Республики Беларусь во Франции, этот визит. Мы не потратили ни единой государственной копейки на этот проект. Только наш партнер – спонсор, который нам помог это сделать, а сумма очень большая была, чтобы поехать самолетом, две с половиной фуры декораций и сыграть, арендовать площадь в Париже – это очень дорого. И сыграть там один спектакль, потому что он был в рамках Дней культуры Беларуси во Франции.

А то, что Шекспировский театр «Глобус» впервые в Беларуси и на Вашей сцене выступал, как Вы к этому событию отнеслись?

Николай Пинигин:

Прекрасно! В рамках Международного Всемирного турне они поехали в Минск, и увидели «Гамлета». Театр «Глобус» - это театр, где работал Шекспир и писал пьесы для него. Это историческое место, и мы очень рады были принять труппу, услышать, как она совершает традицию - озвучивает текст Шекспира. Так и должен Академический национальный театр жить: к нам приезжают, мы приезжаем.

В театре открылось кафе и сувенирная лавка. Какие цели Вы преследовали: это имиджевый проект или все же зарабатывание денег?

Николай Пинигин:

Люди могут прийти со всего города. У нас открытые двери! Там можно встретиться и с артистами, которых вы видите на экране. Что касается сувенирного магазина, там есть три темы: Минск дореволюционный, вся Беларусь, и, наконец, театральная тематика. Мы будем продавать там куклы: Павлинки, Пана Быковского, магнитики старого Минска, есть всякая керамика, книжки. Со временем там будет замечательно! Например, у нас будет в продаже стакан с надписью «Пах кулiс». Разумеется, на таком магазине много не заработаешь. Там будут эксклюзивные вещи. Конечно, это не бизнес, а имидж-проект!

В мае купаловцы отметили замечательную дату: 70-летие сценической жизни «Павлинки». Осенью Вы отправляетесь с этим спектаклем на гастроли в Томск. Почему именно в этот город?

Николай Пинигин:

Театр в Томске был в эвакуации во время войны. Театр Янки Купалы работал там три года. В 1944 году после освобождения Минска он вернулся в свое здание. Нас помнят там и любят и нас пригласили на празднование юбилея Томска, попросили показать им «Павлинку».

По словам Островского, «публика ходит в театр смотреть хорошее исполнение хороших пьес, а не саму пьесу. Пьесу можно и прочесть». Вы в этом году действительно удивили: и «Дон Жуан», и «Пан Тадеуш» - уникальные спектакли. Чем будете удивлять в следующем сезоне?

Николай Пинигин:

Будет большой проект «Тата». Это пьеса современного белорусского писателя Дмитрия Богославского к юбилею (80-летию) Народного артиста СССР – Геннадия Овсянникова. После этого начинаем репетировать «Чайку», до «Чайки» - закрытие национальной театральной премии, вечера графа Чапского, который был очень влиятельной личностью и внёс большой вклад в развитие театра.

Столько сделано! Николай Николаевич, о чем Вы мечтаете? Ведь человек не может существовать без мечты!

Николай Пинигин:

Я не хочу работать, но хочу, чтобы у меня было много денег! А поскольку это невозможная мечта о невозможном, я думаю, что буду продолжать работать столько, сколько у меня хватит сил!

Я думаю, самое время сказать теплые, искренние слова нашим зрителям!

Николай Пинигин:

Пусть этот летний чудесный день не покажется вам трудным, тяжелым, тягостным... Все-таки лето! Живите надеждой!