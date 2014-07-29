Новости Беларуси. О еврейской поэзии на белорусской земле. 29 июля в литературном музее Янки Купалы открылась выставка, посвященная израильскому поэту Хаиму Бялику. Организатор выставки — Израильский культурный центр при посольстве Государства Израиль в Республике Беларусь.

В Минске представили часть экспозиции из Тель-Авивского Дома-музея поэта. В начале 1920 годов прошлого столетия этот дом стал центром духовной, литературной и культурной жизни Тель-Авива, а улица, на которой он стоит, получила имя Бялика еще при жизни.

Мария Порткова, заведующая отделом научно-экспозиционной и выставочной работы государственного литературного музея им. Янки Купалы:

Ён нарадзіўся на Валыні. Маладосць правёў у Кішынёве. У Беларусі вучыўся по накіраванні свайго дзеда, каторы яго выхоўваў у Валожыне.

Иосиф Шагал, Чрезвычайный и Полномочный посол государства Израиль в Республике Беларусь:

Это символизирует наше доброе отношение белорусов и евреев.

Сейчас произведения Бялика переведены на 30 языков мира, среди которых и белорусский. Возможность увидеть письма, книги и материалы, касающиеся творчества поэта можно будет в течение двух недель в музее Купалы, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.