С 24 по 31 августа посетить Национальный исторический музей Беларуси можно всего за тысячу рублей

Новости Беларуси. Искусство, которое доступно как никогда. О неслыханном снижении цен на посещение основной экспозиции объявил Национальный исторический. Музей можно посетить за символическую плату в одну тысячу рублей до конца недели. Эта сумма, к слову, в 40 раз меньше привычного квитка.

Историк из Подмосковья Галина Маресева к экскурсии подошла с профессиональным интересом. Женщина приехала в Беларусь не только полюбоваться белорусскими пейзажами и архитектурой минских зданий, но и перенять профессиональный опыт.

Мерине Петросян, ведущий научный сотрудник отдела музейных коммуникаций Национального исторического музея Республики Беларусь:

Этот пояс уникальный в своем роде. Таких предметов больше нигде в Беларуси нет. И такие предметы, именно предметы первой категории, хранятся в государственных музеях.

Приятно удивила россиянку и цена входного билета – всего тысяча белорусских рублей. Это в 40 раз ниже обычной. Правда, как заметила сама Маресева, цена и ценность сокровищницы Минска несоизмеримы.

Галина Маресева, турист (Россия):

Мне очень понравилось, как поданы подлинные экспонаты. С большой любовью, профессионально очень, с соответствующей этикеткой на нескольких языках. Это быт, сохранившейся от не сохранившегося Минска. И в этом, мне кажется, еще одна такая изюминка.

Необычную акцию оценили и минчане. Несмотря на разгар понедельника, найти время для прогулки по вехам истории смогли десятки горожан.

Минчане:

Это самая настоящая правильная акция. Выставка очень интересная. Я уже не первый раз в этом музее.

За такую цену лишний раз посмотреть на экспонаты никогда не будет лишним. Внизу мы ходили и смотрели животный мир Беларуси, очень понравилось.

Снижение стоимости входного билета – мировая практика. Подобные акции не раз проводили именитые музеи Европы. Однако не стоит расценивать низкую стоимость входного билета только как грамотный маркетинговый ход. Прямой доступ к национальному наследию для всех – вот цель подобных акций. Как для соотечественников, так и для тех, кто только приезжает знакомиться со страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.