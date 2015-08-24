Cписок Всемирного наследия ЮНЕСКО в ближайшее время могут пополнить ещё пять знаковых сооружений

Без прошлого нет будущего. Именно поэтому в нашей стране так много внимания уделяется сохранению культурного наследия. Сегодня в Беларуси зарегистрировано около 5, 5 тыс. объектов, которые имеют историко-культурную ценность. Среди них - множество памятников архитектуры. Что уже сделано, делается и будет сделано для сохранения этой «жемчужины»?

Беларуси есть что показать миллионам туристам, которые ежегодно посещают нашу страну. В том числе и уникальные объекты, находящиеся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ближайшее время этот список могут пополнить ещё пять знаковых сооружений.