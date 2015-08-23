Фестиваль народных промыслов «Дрибинские торжки» прошел на Могилёвщине

Новости Беларуси. «Дрибинские торжки». Под таким названием в пятый раз на Могилёвщине прошёл фестиваль народных промыслов. В этом году на ярмарку съехались ремесленники из Беларуси, России и Украины. А гости из Китая с удовольствием участвовали в различных мастер-классах. Все подробности в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Леднева на «Дрибинских торжках» впервые. Народный мастер из Смоленска привезла на выставку свое детище – вязаную игрушечную лошадка. Культурное наследие предков, которое мастеру вместе со своими кружковцами удалось возродить в первозданном виде.

Елена Леднева, народный мастер (Россия):

Как только пересекаешь границу – очень большая разница. Молодцы, что все чистенько, аккуратненько, к этому надо стремиться. Даже напоминает какие-то европейские, французские поля – это здорово!

Белорусы, россияне, украинцы. Праздник объединяет и демонстрирует колорит народных умельцев из славянских стран.

Андрей Гончаренко, народный мастер (Беларусь):

Белорусские резчики славятся испокон веков. И Кремль московский строили. Есть даже такое понятие – белорусская резь. Что касается меня, я буду делать все, чтобы это ремесло не исчезло, осталось в наследие нашим детям, внукам и правнукам.

Мария Осиповская, народный мастер (Беларусь):

Я занимаюсь тем, что мне нужно. Есть минута – вышиваю, шью.

Ирина Недобоева:

Шаповальсвтом Дрибинщина славилась издревле. Мода на эту экологически чистую обувь сохраняется до сих пор. Только современные мастера к изготовлению валенок подходят более креативно. Подтверждение тому вот такие искусно выполненные разнообразные орнаменты, узоры и декор.

Пройти мимо такой красоты Гэ Мэн просто не мог. На фестивале «Дрибинские торжки» гости из Поднебесной впервые, и их впечатлениям нет предела.

Гэ Мэн, гость фестиваля (Китай):

Много людей одевают традиционные костюмы, много традиционных элементов, блюд – это очень интересно и очень важно.

Чжан Юань, гость фестиваля (Китай):

Очень хорошо, что белорусы отлично сохраняют свои традиции. Это важно для каждого народа. Очень важно общение между людьми.

Замечательный народ и замечательный праздник.

Наваристая уха, живая вода, травяные чаи. Гостей фестиваля Дрибин встречал гостеприимно и с размахом.

Дмитрий Пимошенко, заместитель председателя Дрибинского райисполкома:

Мы уверены, что современным белорусам есть чем гордиться. Мы рады, что с каждым годом эти ремесла набирают обороты и пробуждают интерес у наших людей.

Когда-то в 19 веке на Дрибинской земле в день Святого пророка Ильи проводились знаменитые по всей округе торжки. Слава ярмарки с годами канула в лету. Но благодаря такому фестивалю народного творчества, промыслов и ремесел, который проводится вот уже пятый год подряд, эту добрую традицию предков современникам все же удалось возродить.