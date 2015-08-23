Фестиваль народных промыслов «Дрибинские торжки» прошел на Могилёвщине

Новости Беларуси. «Дрибинские торжки». Под таким названием в пятый раз на Могилёвщине прошёл фестиваль народных промыслов. В этом году на ярмарку съехались ремесленники из Беларуси, России и Украины. А гости из Китая с удовольствием участвовали в различных мастер-классах. Все подробности в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.
Елена Леднева на «Дрибинских торжках» впервые. Народный мастер из Смоленска привезла на выставку свое детище – вязаную игрушечную лошадка. Культурное наследие предков, которое мастеру вместе со своими кружковцами удалось возродить в первозданном виде.
Елена Леднева, народный мастер (Россия):
Как только пересекаешь границу – очень большая разница. Молодцы, что все чистенько, аккуратненько, к этому надо стремиться. Даже напоминает какие-то европейские, французские поля – это здорово!
Белорусы, россияне, украинцы. Праздник объединяет и демонстрирует колорит народных умельцев из славянских стран.
Андрей Гончаренко, народный мастер (Беларусь):
Белорусские резчики славятся испокон веков. И Кремль московский строили. Есть даже такое понятие – белорусская резь. Что касается меня, я буду делать все, чтобы это ремесло не исчезло, осталось в наследие нашим детям, внукам и правнукам.
Мария Осиповская, народный мастер (Беларусь):
Я занимаюсь тем, что мне нужно. Есть минута – вышиваю, шью.
Ирина Недобоева:
Шаповальсвтом Дрибинщина славилась издревле. Мода на эту экологически чистую обувь сохраняется до сих пор. Только современные мастера к изготовлению валенок подходят более креативно. Подтверждение тому вот такие искусно выполненные разнообразные орнаменты, узоры и декор.
Пройти мимо такой красоты Гэ Мэн просто не мог. На фестивале «Дрибинские торжки» гости из Поднебесной впервые, и их впечатлениям нет предела.
Гэ Мэн, гость фестиваля (Китай):
Много людей одевают традиционные костюмы, много традиционных элементов, блюд – это очень интересно и очень важно.
Чжан Юань, гость фестиваля (Китай):
Очень хорошо, что белорусы отлично сохраняют свои традиции. Это важно для каждого народа. Очень важно общение между людьми.
Замечательный народ и замечательный праздник.
Наваристая уха, живая вода, травяные чаи. Гостей фестиваля Дрибин встречал гостеприимно и с размахом.
Дмитрий Пимошенко, заместитель председателя Дрибинского райисполкома:
Мы уверены, что современным белорусам есть чем гордиться. Мы рады, что с каждым годом эти ремесла набирают обороты и пробуждают интерес у наших людей.
Когда-то в 19 веке на Дрибинской земле в день Святого пророка Ильи проводились знаменитые по всей округе торжки. Слава ярмарки с годами канула в лету. Но благодаря такому фестивалю народного творчества, промыслов и ремесел, который проводится вот уже пятый год подряд, эту добрую традицию предков современникам все же удалось возродить.