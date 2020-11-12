«Путешествие начинается с Минска». На этой уникальной фотовыставке есть возможность побывать в 26 странах мира

Новости Беларуси. Ради этой небольшой фотографии минчанин Станислав Янчарский поднимался с 15-килограммовым оборудованием и снаряжением в горы трижды. И все эти жертвы, чтобы поймать необходимое освещение и сделать первоклассный кадр. Это фото без ложной скромности облетело весь земной шар, а его автор вошел в Топ-100 лучших фотографов мира, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Увидеть цветы пустыни, прогуляться по крышам Осло и попробовать быстро произнести название ледника в Исландии Эйяфьядлаёкюдль сегодня можно на выставке известного столичного фотохудожника «Планета без виз».

Галина Ладисова, директор Музея истории города Минска:

Жизнь современного человека невозможно представить без путешествий. Но, к сожалению, 2020 год лишил нас этой уникальной возможности. И эта фотовыставка – возможность совершить путешествие в пределах одного выставочного зала по 26 странам мира.

Масштабы впечатляют. Алоевые деревья на фоне звездного неба заставляют остановиться и долго рассматривать фантастический пейзаж. Остров Санторини в Греции и мост влюбленных на Кипре возвращают в теплые воспоминания. Лофотенские острова, кажется, пропитаны запахом рыбы. А зима в северной норвежской деревне напоминает о том, что скоро Новый год.

Галина Ладисова:

Это самые разные континенты. Но если перечислять страны, то, наверное, больше всего привлекают те страны, куда сложно нам сегодня совершить путешествие. Это такие, как Камбоджа, Мьянма, Иран, даже Антарктида. Это, конечно, и Европа. Представлена цветная фотография и черно-белая фотография. Но отправная точка всех маршрутов – наша столица. Ей посвящен целый раздел экспозиции.

Галина Ладисова:

Путешествие начинается с Минска. Минск мы видим: и проспекты, и уже знакомые и полюбившиеся нам парки. Это, естественно, памятники архитектуры: наша городская ратуша, театры. Золотая осень на Браславских озерах, величественные костелы Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе и Святого Антония Падуанского в Поставах. Родные пейзажи впечатляют не меньше экзотики. И все же душа тянется за границы досягаемого, в объятия огромной планеты.

Галина Ладисова:

На титул афиши автор выбрал изображение жителей Мьянмы. Чем уникальна и известна эта страна? Как раз своими жителями, которые занимаются рыболовством. Жизнь на воде и сама работа настолько удивляет и поражает. Поражает и открытость этих жителей, готовность позировать. Но не только пейзажная фотография представлена, есть и жанровая фотография, и портретная. Это жители разны стран.