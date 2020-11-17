Расшифровать азбуку Морзе и выбраться из болота. Необычный квест для семьи появился в музее ВОВ

Провести операцию в медсанбате, расшифровать азбуку Морзе и выбраться из болота, чтобы выполнить задание совершенно секретно.
Провести операцию в медсанбате, расшифровать азбуку Морзе и выбраться из болота, чтобы выполнить задание совершенно секретно.
В музее ВОВ можно провести захватывающий уикенд всей семьей и на 2 часа превратиться в бравых разведчиков. Специально к 75-летию здесь разработали уникальный квест «Путь к Победе». Этакий «Форт Боярд» по-белорусски. Исторические факты оживили интерактивом. Полное погружение обеспечено.
Татьяна Политыко, заместитель начальника научно-просветительского отдела Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Итак, я вручаю вам фрагменты. Вы должны отыскать с помощью этих фрагментов плакат. Вот вам карандаш и вы можете записать название в путевом листе.
Успешно выполненная операция дарит ключ к новому заданию. Такой военный лабиринт не только проверит на смекалку и выносливость, но и откроет новые страницы в истории. Под свист пуль наша спецгруппа прибывает к секретному ящику. На ощупь можно отгадать предметы. Но настоящим разведчикам не привыкать орудовать в темноте.
Дмитрий Плякин, участник квеста:
По-моему, это граната.
Татьяна Политыко:
Все правильно, причем граната не простая, а муляж.
Ребус нашим бойцам оказался по зубам. Пару минут – и код под названием «кинопередвижка» найден. Так кинооператоры крутили фильмы на линии фронта и поднимали боевой дух. К слову, на экране лента «Москва дает ответный удар» – первый документальный фильм, который получил премию Оскар. От киносеанса к землянкам и партизанским листовкам.
Татьяна Политыко:
Нашли. Ура! Что там написано?
Участница квеста:
Пройти обучение в лесной школе.
Татьяна Политыко:
А писали часто эти дети даже не ручками и не карандашами, потому что их найти было очень трудно. Они писали перьями или металлическими, или птичьими. Причем чернила делали из ягод. Мы должны писать что-нибудь такое героическое.
Самое время узнать героев в лицо. По фото наша семья находит в экспозиции людей, подаривших нам мирное небо и узнает о подвигах ценою в жизнь.
Дмитрий Плякин:
Германия капитулировала. Вы успешно выполнили все задания и проложили путь к Победе. Радость, торжество, ликование. Какие еще чувства могли переживать бойцы на пороге Великой Победы? Постарайтесь передать с помощью кистей и красок.
Радость со слезами на глазах оживает и превращается в салют. Отблагодарить наших дедов и прадедов команда подымается в зал Победы.
Татьяна Политыко:
Мы с вами выполнили задания и дошли до Победы. Мы молодцы!
Квесты сплачивают и поднимают боевой дух. Если вы хотите присоединиться, подавайте заявку заранее в любой день, кроме воскресенья и понедельника.
Дмитрий Плякин:
Необычно то, что использована настоящая техника, подготовлены очень интересные экспонаты.
Оксана Плякина, участница квеста:
Мне очень понравилось, что квест семейный, потому что ребенку было интересно. Проходило в игровой форме – это тоже было необычно и интересно.
Закрепить впечатления можно в специальной детской комнате. В лесном интерьере оборудованы фотозоны, проходят занятия по рисованию и лепке. Согласитесь, отличная идея для ближайших выходных.