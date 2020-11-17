Расшифровать азбуку Морзе и выбраться из болота. Необычный квест для семьи появился в музее ВОВ

Провести операцию в медсанбате, расшифровать азбуку Морзе и выбраться из болота, чтобы выполнить задание совершенно секретно.

В музее ВОВ можно провести захватывающий уикенд всей семьей и на 2 часа превратиться в бравых разведчиков. Специально к 75-летию здесь разработали уникальный квест «Путь к Победе». Этакий «Форт Боярд» по-белорусски. Исторические факты оживили интерактивом. Полное погружение обеспечено.

Татьяна Политыко, заместитель начальника научно-просветительского отдела Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Итак, я вручаю вам фрагменты. Вы должны отыскать с помощью этих фрагментов плакат. Вот вам карандаш и вы можете записать название в путевом листе.

Успешно выполненная операция дарит ключ к новому заданию. Такой военный лабиринт не только проверит на смекалку и выносливость, но и откроет новые страницы в истории. Под свист пуль наша спецгруппа прибывает к секретному ящику. На ощупь можно отгадать предметы. Но настоящим разведчикам не привыкать орудовать в темноте.

Дмитрий Плякин, участник квеста:

По-моему, это граната. Татьяна Политыко:

Все правильно, причем граната не простая, а муляж.

Ребус нашим бойцам оказался по зубам. Пару минут – и код под названием «кинопередвижка» найден. Так кинооператоры крутили фильмы на линии фронта и поднимали боевой дух. К слову, на экране лента «Москва дает ответный удар» – первый документальный фильм, который получил премию Оскар. От киносеанса к землянкам и партизанским листовкам.

Татьяна Политыко:

Нашли. Ура! Что там написано? Участница квеста:

Пройти обучение в лесной школе.

Татьяна Политыко:

А писали часто эти дети даже не ручками и не карандашами, потому что их найти было очень трудно. Они писали перьями или металлическими, или птичьими. Причем чернила делали из ягод. Мы должны писать что-нибудь такое героическое.

Самое время узнать героев в лицо. По фото наша семья находит в экспозиции людей, подаривших нам мирное небо и узнает о подвигах ценою в жизнь.

Дмитрий Плякин:

Германия капитулировала. Вы успешно выполнили все задания и проложили путь к Победе. Радость, торжество, ликование. Какие еще чувства могли переживать бойцы на пороге Великой Победы? Постарайтесь передать с помощью кистей и красок.

Радость со слезами на глазах оживает и превращается в салют. Отблагодарить наших дедов и прадедов команда подымается в зал Победы.

Татьяна Политыко:

Мы с вами выполнили задания и дошли до Победы. Мы молодцы!

Квесты сплачивают и поднимают боевой дух. Если вы хотите присоединиться, подавайте заявку заранее в любой день, кроме воскресенья и понедельника. Дмитрий Плякин:

Необычно то, что использована настоящая техника, подготовлены очень интересные экспонаты.