«Арктика» и «Три сестры» на языке жестов: что ещё интересного покажут на «ТЕАRТ-2018»?

Вся жизнь – игра! Сегодня в столице открывается 8-й Международный форум театрального искусства «ТЕАRТ». В течение практически месяца – с 20 сентября по 16 октября поклонники Мельпомены смогут пройти «Разгерметизацию» – такой слоган был выбран для нынешнего фестиваля.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Международного форума театрального искусства «ТЕАRТ» – Анжела Крашевская. Расскажите, какие будут постановки в программе 8-го Международного форума театрального искусства «ТЕАRТ». Анжела Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАRТ»:

Спектакль «Арктика», где режиссёр – фактически автор этого сценария, триллера. Её беспокоит глобальное потепление в мире и поэтому она взяла эту тему. Эта тема понятна для всех, тут нет тем, которые понятны тому или иному региону, всех беспокоит одно и то же.

«Три сестры» Тимофея Кулябина, он сделал спектакль на жестовом языке, на языке глухонемых, играют настоящие драматические актёры, но они два года учили этот язык. Мне кажется, что это новая какая-то трансформация, новый театральный язык, потому что это невозможно смотреть, не сопереживая.