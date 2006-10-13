Художественный музей готовит подарок ценителям русского искусства

В Национальном художественном музее Беларуси готовятся к открытию постоянной экспозиции русского искусства. Выставка начнет работать с 20 октября. В четырех залах музея, которые откроются после ремонта, будут представлены работы известных русских художников: Мясоедова, Айвазовского, Лосева, Репина, Левитана, Сурикова. Всего более 300 работ. Кроме того, посетители смогут познакомиться со скульптурой, декоративно-прикладным искусством и графикой 19 века. Пока же сотрудники музея формируют и монтируют экспозицию. Они заверили, что она будет богатой и интересной.