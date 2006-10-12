Найдена древняя реликвия ацтеков

Самое значительное за несколько последних десятилетий открытие сделали мексиканские археологи. В центре Мехико обнаружена древняя святыня ацтеков - алтарь.

Он принадлежал племени Мещика, имя которого впоследствии дало название всей стране.

Каменный монолит высотой в три с половиной метра был обнаружен совершенно случайно. Предполагается, что он был частью главного храма древней столицы ацтеков. Раскопки проводились неподалёку от центральной площади Мехико - Сокало. Здесь в древности совершались различные религиозные ритуалы, вплоть до человеческих жертвоприношений.

Алтарь сделан из камня и покрыт штукатуркой. Своеобразная резьба свидетельствует о связи с культом Тлалока - бога дождя и сельского хозяйства. Также на монолите изображена фигура ранее неизвестного божества.

<Мы нашли две встроенные скульптуры. На одной из них изображен Тлалок - боа дождя, на второй - божество, которое также каким-то образом связано с сельским хозяйством. Однако, пока мы не можем определить - кто это>, - сказал археолог Национального института антропологии Альваро Барреро.

Сейчас перед учеными стоит сложнейшая задача - извлечь монолит из-под более поздних строительных и архитектурных наслоений. Плита расколота на четыре крупные части и может рассыпаться на мозаичные кусочки. Для сохранения одной из самых примечательных реликвий доколумбовой эпохи ученые применяют специальные технологии.