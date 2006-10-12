Культурное наследие Казахстана в Национальной библиотеке Беларуси

150 книг и 40 копий древних рукописей знакомят с трудами государственных деятелей Казахстана, историей, изобразительным искусством и литературой этой страны. Сегодня в Республике Казахстан более 3000 библиотек. Их фонд составляет почти 67 миллионов экземпляров. Сохранение и популяризация культурного наследия прошлого - основная цель государственной программы <Культурное наследие>.
<Беларусь и Казахстан заинтересованы в дальнейшем углублении взаимовыгодных связей в области культуры> - отметил на открытии выставки заместитель министра культуры Беларуси Валерий Гедройц. В прошлом году в Минске прошла фотовыставка <Астана-город третьего тысячелетия>, а в Республике Казахстан белорусская выставка <Экспо-2005>. Эту добрую традицию стороны намерены продолжать.
А в столице Казахстана продолжаются дни Минска. Для участия в мероприятии в Астану прибыла представительная белорусская делегация.
В программе - официальные и деловые встречи, а также множество культурных и спортивных мероприятий. В частности, встреча мэров двух столиц, а также представителей деловых кругов Минска и Астаны.
С концертами перед казахстанской публикой выступят Государственный академический народный оркестр Беларуси имени Жиновича и солисты белорусской оперы, а также мастера искусств Минска. Состоится также фотовыставка <Минск - сегодня>. Кроме того, жители казахской столицы смогут познакомиться с творчеством белорусских кинематографистов. В развлекательном центре