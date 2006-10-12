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Культурное наследие Казахстана в Национальной библиотеке Беларуси

12 октября 2006 08:34
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С культурным наследием Казахстана знакомит книжно-иллюстративная выставка этой страны. Она открылась 11 октября в Национальной библиотеке Беларуси.

150 книг и 40 копий древних рукописей знакомят   с трудами государственных деятелей Казахстана, историей, изобразительным искусством и литературой этой страны. Сегодня в Республике Казахстан более 3000 библиотек. Их фонд составляет почти 67 миллионов экземпляров. Сохранение и популяризация культурного наследия прошлого -  основная цель государственной программы <Культурное наследие>.

<Беларусь и Казахстан заинтересованы в дальнейшем углублении взаимовыгодных связей в области культуры> - отметил на открытии выставки заместитель министра культуры Беларуси Валерий Гедройц. В прошлом году в Минске прошла фотовыставка <Астана-город третьего тысячелетия>, а в Республике Казахстан белорусская выставка <Экспо-2005>. Эту добрую традицию стороны намерены продолжать.

А в столице Казахстана продолжаются дни Минска. Для участия в мероприятии в Астану прибыла представительная белорусская делегация. 
В программе - официальные и деловые встречи, а также множество культурных и спортивных мероприятий. В частности, встреча мэров двух столиц, а также представителей деловых кругов Минска и Астаны.
С концертами перед казахстанской публикой выступят Государственный академический народный оркестр Беларуси имени Жиновича и солисты белорусской оперы, а также мастера искусств Минска. Состоится также фотовыставка <Минск - сегодня>. Кроме того, жители казахской столицы смогут познакомиться с творчеством белорусских кинематографистов. В развлекательном центре будут показаны художественные фильмы <Я помню> и <В августе 44-го>. Запланирован также матч ветеранов хоккея Минска и Астаны.

# Культура

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