Культурное наследие Казахстана в Национальной библиотеке Беларуси

С культурным наследием Казахстана знакомит книжно-иллюстративная выставка этой страны. Она открылась 11 октября в Национальной библиотеке Беларуси.

150 книг и 40 копий древних рукописей знакомят с трудами государственных деятелей Казахстана, историей, изобразительным искусством и литературой этой страны. Сегодня в Республике Казахстан более 3000 библиотек. Их фонд составляет почти 67 миллионов экземпляров. Сохранение и популяризация культурного наследия прошлого - основная цель государственной программы <Культурное наследие>.

<Беларусь и Казахстан заинтересованы в дальнейшем углублении взаимовыгодных связей в области культуры> - отметил на открытии выставки заместитель министра культуры Беларуси Валерий Гедройц. В прошлом году в Минске прошла фотовыставка <Астана-город третьего тысячелетия>, а в Республике Казахстан белорусская выставка <Экспо-2005>. Эту добрую традицию стороны намерены продолжать.