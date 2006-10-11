Во Франкфурте-на-Майне завершилась 58-я Международная книжная ярмарка

На ней было выставлено около 400 тысяч книг и мультимедийных продуктов из разных стран мира.

Почетным гостем нынешней Франкфуртской ярмарки была Индия. В составе индийской делегации в Германию прибыло около семидесяти известных индийских писателей и 200 издательств. В рамках выставки антикварной книги индийцы представили древние раритетные издания.

<Индия обычно ассоциируется с Тадж Махалом и туризмом. Здесь, на книжной выставке мы расставляем сразу несколько акцентов. Индия представлена довольно разнообразными литературными течениями на 24 официальных языках>, - отметил директор книжной ярмарки Юрген Бус.

Франкфуртский книжный салон еще и место, где происходит налаживание связей между миром киноиндустрии и миром книги. В этом году со стороны кинопроизводителей встречи провели канадский режиссер Атом Эгуаян и француз Люк Бессон. Они дали положительную оценку возможности налаживания взаимовыгодных контактов между кино и книгой, которые, по его мнению, не являются конкурентами.