Хотел меня убить, посадить: Лолита о реакции на её песни

Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Это была одна из предвыборных кампаний. Вы принимали участие в большом концерте «За Беларусь!» и одна из Ваших песен была «Слушай, отвали». Ко мне подошли компетентные люди, сказали: «Вот, может быть, эту песню не стоит…»

Лолита Милявская:

Выпускать в эфир.

Да, ну, всё-таки, знаете, двойной смысл, как бы. Я потом смотрел Ваше интервью, я понял, что у Вас и с бывшим мэром Москвы Лужковым были похожие истории.

Лолита Милявская:

И с бывшим мэром Одессы, который вот до этого грузинского парня пришёл.

У меня была ещё большая проблема с человеком, который возглавлял компетентные органы Украины. Я думала, что он – классный мужик. Он очень был похож на президента Кучму, и я думала, вообще, это – двойник. И он возглавлял компетентные органы. Потому уже, лет через 15, мне рассказали, что он хотел фактически меня убить, посадить.

За что?

Лолита Милявская:

Объясню.

Я пела у него на дне рождения песню «Маленький». А он – невысокого роста.

И очень красивая модельная жена, которая хохотала во весь просто свой… И я поняла, я думала – люди с чувством юмора. Знаете, как вот – я пела песню «Отвали», потому что, в данном случае, она была популярна в моём исполнении и люди точно понимали, что эта песня связана, как бы, с моей личной жизнью. Хотя, она не совсем связана, просто авторы пишут, причём, это мужчина написал, а не я. В Одессе, когда я пела в предвыборную кампанию, я спела песню «Пошлю его на…» Но все женщины нашей страны… А мужчинам я объясняю: «Ребята, это – про проблемы, отгоняйте, поэтому, проблемы все на…»

Но губернатор Одессы тогда сказал: «Убрать её с концерта».

А это была прямая трансляция и пошла бегущая строка: «В связи с тем, что Лолита пьяная, мы её убрали». А я ещё и вела концерт. Значит, он так побоялся этой песни, что он подумал, что это я пою про Ющенко. Все переживали за меня, потому что меня тут же лишили прохода через VIP-зал. Ну, понятно, что мне плевать на VIP-зал. Но меня провезли какие-то одесситы старые, всё равно провезли к самолёту – меня к самолёту не пускали. Но самое смешное, была вот такая бегущая строка одесситов после этого: «Лучше пьяная Лолита, чем трезвый Ющенко». Я запомнила на всю жизнь.