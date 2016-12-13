«Одержимый» своей профессией: воспоминания о кинорежиссёре Михаиле Пташуке

Лика Пташук, дочь кинорежиссёра Михаила Пташука:

Пришёл очень подготовленным человеком, уже с театральной практикой после окончания Щукинского училища при Вахтанговском театре Москвы. Очень жаль, что его не знают, и как театрального режиссёра. Потому что он очень успешно начинал как театральный режиссёр. И поставил ряд спектаклей во многих театрах от бывшего Советского союза.

Мне дорога его картина «Про Витю, про Машу, про морскую пехоту». Отец сам говорил: он все фильмы снял про себя.

Папа меня очень часто брал на съёмочные площадки. Я буквально лет 6-7 оказалась там, когда снимали фильм «В августе 44-го…», я помню папа был весь в ожогах, в 30-градусную жару, управлял всей этой огромной армией солдат… Этот эпизод… Это адский труд. Быть кинорежиссёром – это очень сложно! Очень сложная работа, адский труд. Я в этом по-настоящему в детстве убедилась.

Роберт Формен, известный американский продюсер, после просмотра фильма «В августе 44-го…» позвонил папе домой и сказал, что ему очень понравился фильм и предложил работать в проекте, который потом получил название «В июне 41-го…» Съёмки проходили в Беларуси, с белорусскими, российскими и американскими актёрами. Затем папа уехал в Америку, в Лос-Анджелес и уже там продолжал работу над фильмами.

Мария Захаревич, народная артистка Беларуси:

Он был такой… Одержимый, «горячий»… И когда ему что-то рассказываешь, про какую-то идею или спектакль, или что-то ещё, когда ему это нравилось, он аж краснел, «загорался», это его уже волновало, он не мог, хотел присоединиться к этому. Высказывал свои мысли… Это так дорого!

Лика Пташук, дочь кинорежиссёра Михаила Пташука:

Папа был одержимым своей профессией, одержимым своей работой и сам говорил о том, что в профессии кино нужно быть одержимым, либо уходить из неё.