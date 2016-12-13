Лолита: бабахнуло 53, но я не чувствую этот возраст

Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Лолита Марковна…

Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая:

Без Марковны можно? Несмотря на то, что бабахнуло 53, я не чувствую этот возраст.

Расскажу вам эту историю, которую начал рассказывать до того, как включили камеры. Значит, я был одним из организаторов концерта. Это была одна из предвыборных кампаний. Вы принимали участие в большом концерте «За Беларусь!» и одна из Ваших песен была «Слушай, отвали». Ко мне подошли компетентные люди, сказали: «Вот, может быть, эту песню не стоит…»

Лолита Милявская:

Выпускать в эфир.

Да, ну, всё-таки, знаете, двойной смысл, как бы. Я потом смотрел Ваше интервью, я понял, что у Вас и с бывшим мэром Москвы Лужковым были похожие истории.

Лолита Милявская:

И с бывшим мэром Одессы, который вот до этого грузинского парня пришёл.

У меня была ещё большая проблема с человеком, который возглавлял компетентные органы Украины. Я думала, что он – классный мужик. Он очень был похож на президента Кучму, и я думала, вообще, это – двойник. И он возглавлял компетентные органы. Потому уже, лет через 15, мне рассказали, что он хотел фактически меня убить, посадить.