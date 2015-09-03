ХI Национальный фестиваль архитектуры открылся в Минске и собрал представителей 35 стран

Новости Беларуси. Музыка, застывшая в камне. 11-й национальный фестиваль архитектуры стартовал в Минске. В белорусскую столицу приехали знаменитые архитекторы из 35 стран Европы, Азии и Южной Америки. Участников и гостей форума поздравил президент Александр Лукашенко. В программе множество конкурсов, выставок, мастер-классов и уличных концертов. Чем еще удивит фестиваль, узнавала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Его называют одним из наиболее заметных архитекторов нашего времени. По проектам Ежи Устиновича построены десятки православных храмов в Европе. Польский архитектор – частый гость и в Беларуси. По его чертежам уже возводят церковь в Гродно, есть заказы и в Минске.

Ежи Устинович, архитектор (Польша):

Я расту с этим городом, вижу, как он красиво выглядит, есть большое уважение к культурному наследию. Всегда Беларусь с открытыми руками нас принимает. Всегда мы с радостью приезжаем.

Минск встречает именитых гостей. На фестиваль архитектуры приехали мастера из 35 стран. Среди них и чешский архитектор Олег Гаман. На родине проектирует жилые дома и бизнес-центры. А вот архитектуру будущего видит только в гармонии с природой.

Олег Гаман, архитектор (Чехия):

Минск стал большой международной столицей, вечером красивая панорама. У Минска есть одна уникальность, которой нет у других городов – это зеленая система. Это такая уникальность, которую надо сохранять.

Первая неделя сентября обещает стать поистине архитектурной. Впереди множество конкурсов, мастер-классов и экспозиций. Своим мастерством также поделятся дизайнеры, скульпторы и монументалисты.

Лариса Смирнова, заслуженный архитектор Республики Беларусь:

Для творческих людей, конечно, очень важно еще и общение творческое, поэтому идет и передача опыта, к нам приезжают очень известные, с мировым именем архитекторы. Нам очень важно знать мнение их о том, что происходит в нашей стране, в архитектуре, в нашей профессии. Но очень важно, что всегда белорусам, архитекторам Беларуси, градостроителям есть что рассказать о наших успехах.

Фестиваль по традиции раскрывает новые таланты. Так, на международном биеннале молодых архитекторов «Леонардо» белорусы завоевали 7 из 26 наград. В рамках форума также определят «лучшее архитектурное произведение», а выпускники архитектурных школ поборются за «лучший дипломный проект».

Илона Волынец, СТВ:

Этот фестиваль архитектуры – 11-й по счету. Но если раньше форум проходил в закрытых выставочных павильонах, то на этот раз организаторы решили сменить формат. Фестиваль развернулся буквально под открытым небом. Так что окунуться в атмосферу может каждый прохожий.

Фестиваль неслучайно решили провести в историческом центре Минска – Верхнем городе. Ведь ансамбль этой части столицы – уникальный уголок градостроительного искусства. Здесь слились воедино разные эпохи и стили.

Выставки под открытым небом будут работать до середины сентября. Вход для всех минчан и гостей столицы свободный.